وزیر امورخارجه ایروان را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ارمنستان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دقایقی پیش ایروان پایتخت ارمنستان را به مقصد تهران ترک کرد.

ظریف برای سفری دو روزه به دعوت ادوارد نعلبندیان، همتای ارمنی اش به ایروان سفر کرده است.

در این سفر دو روزه وزیر امور خارجه ایران با سرکیسیان رییس جمهور ارمنستان، هویک آبراهامیان نخست وزیر و گالوست ساهاکیان رییس مجلس ملی ارمنستان و نیز همتای ارمنیش دیدار و گفت‌وگو کرد.

بنا بر این گزارش مسائل منطقه ای و گسترش روابط دو جانبه محور رایزنی های وزیر امورخارجه ایران با رئیس جمهور ارمنستان بود.

وزیر امورخارجه ارمنستان نیز در دیدار با ظریف با تاکید بر لزوم همکاری های ایران و ارمنستان، گفت: همکاری بین استان های ایران و ارمنستان و همکاری ها و سفرهای پارلمانی و همچنین همکاری های فرهنگی بسیار مهم است که انجام خواهد شد.

نعلبندیان با تاکید بر لزوم اهمیت مساله قره باغ، گفت: موضع ایران در این خصوص را قدر دانسته و مهم می دانیم. تلاش های ارمنستان برای حل این مشکل را برای وزیر امور خارجه ایران تشریح کردم، همکار من نیز آخرین تحولات روند مذاکرات هسته ای را تشریح کرد.