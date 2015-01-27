جشنواره فرهنگی هزار سنگر پایان یافت/ ارسال ۳۵۶ اثر به جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، اختتاميه اولین جشنواره فرهنگی هزار سنگر عصر سه شنبه در آمل برگزار شد و احمد سيفيان رئيس اداره بنياد شهيد شهرستان آمل در اين مراسم گفت: واقعه سال ۶۰ يك حادثه عادي نبود چون بنيان گذار انقلاب اسلامي امام راحل در وصيت نامه سياسي الهي خود ازرشادت هاي مردم آمل ياد كرد.

وي با بيان اينكه اين حادثه اگر عملي مي شد مشكلات زيادي به وجود مي آمد، افزود: اگر مردم آمل در مقابل اتحاديه كمونيست ها ايستادگي نمي كردند مشكلات زيادي براي استان و كشور به وجود مي آمد.

رئيس اداره بنياد شهيد شهرستان آمل با تاكيد بر اينكه اتحاديه كمونيست ها قصد براندازي نظام را داشتند، تصريح كرد:كمونيست ها فكر هاي شومي در سر و قصد داشتند با كمك خارجي ها ايران را بدست بگيرند.

سيفيان از برگزاري اين جشنواره ابراز اميدواري كرد وگفت: اميدوارم اينگونه جشنواره ها هرساله بصورت گسترده تر در شهرستان آمل برگزار گردد.

همچنين در اين مراسم سردار مهدي خاني فرمانده بسيج سال۶۰ شهرستان آمل اظهار داشت: خوشحالم كه نسل جوان بصورت خودجوش اينگونه جشنواره ها را با محوريت حماسه اسلامي ششم بهمن سال۶۰ آمل برگزار مي كنند.

وي با بيان اينكه در طول سه دهه ما نتوانستيم اينگونه جشنواره ها را داشته باشيم، اذعان داشت: در طول اين سال ها مراسمات متعددي برگزار مي شد كه جاي اين جشنواره واقعا خالي بود.

سردار خاني با تاكيد براينكه ۱۰جلد كتاب براي حماسه ششم بهمن آمل منتشر كرده ايم، گفت: با اينكه اين تعداد كتاب منتشر كرده ايم هنوز ۱۰درصد حماسه ششم بهمن آمل به نسل جوان انتقال داده نشده است و مابايد ۱۰۰ جلد كتاب براي حماسه آمل داشته باشيم.

يادگار حماسه ششم بهمن آمل به تغيير كاربري ساختمان بسيج سال۶۰ اشاره كرد و اظهار داشت: مسجد خرمشهر نماد مقاومت ملت ايران است و ساختمان بسيج شهرستان آمل نماد قامت سروقامتان ماست و نبايد تبديل به هتل مي شد بايد اين ساختمان حفظ مي شد.

سردار خاني در پايان يادآورشد:تمامي آثار و زير ساخت هاي كالبدي وغيركالبدي دراختيار سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان قرار گيرد تا اين سازمان در ساخت موزه جنگل به نقش دوگانه مردم درجنگل به ميزان لازم توجه نمايند.

درحاشيه اين مراسم سيد مصطفي صادقي دبير جشنواره فرهنگي هنري هزارسنگر در گفتگو با خبرنگارمهر در آمل گفت: اين جشنواره با محوريت حماسه اسلامي شهداي ششم بهمن شهرستان آمل برگزار شد.

وي تصريح كرد:اين جشنواره در سه بخش آثارادبي، آثارگرافيكي وآثاررسانه اي با حمايت ادارات ونهاد هاي شهرستان آمل برگزار شد.

دبير جشنواره فرهنگي هنري هزارسنگر از دريافت۳۵۶ اثرخبرداد وافزود: ۲۲۰اثر از شهرستان آمل، ۱۰۸اثر ازشهرستان هاي استان مازندران و۲۸اثر از استان هاي مختلف كشور به اين جشنواره ارسال شد.

صادقي از برگزاري اين جشنواره بصورت استاني وكشوري در سال آينده خبرداد وگفت:افق اين جشنواره اين است كه در سال هاي آينده بتواند بصورت بين المللي برگزار شود.