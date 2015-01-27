انتقاد رهبر حزب کولانو از سیاست های نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست های «بنیامین نتانیاهو» برای جلب حمایت کشورهای غربی و بی توجهی وی به مشکلات داخلی رژیم صهیونیستی انتقاد مقامات سیاسی این رژیم به دنبال داشته است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت به نقل از «موشه کاهلون» رهبر حزب کولانو نوشت شهرک نشینان صهیونیست اهمیتی به جناح های چپ و راست و بازی های سیاسی نمی دهند، برای آنها بهبود وضعیت اقتصادی مهم است.

کاهلون که در جمع شماری از فعالان اقتصادی رژیم صهیونیستی سخن می گفت دولت نتانیاهو را به سهل انگاری در مورد مسائل داخلی این رژیم و سیاست بازی متهم کرد. به گفته وی، هیچ یک از وزیران کابینه نتانیاهو نیز اهمیتی به وضعیت اقتصادی اسرائیل نمی دهند.