  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۸:۱۲

انتقاد رهبر حزب کولانو از سیاست های نتانیاهو

انتقاد رهبر حزب کولانو از سیاست های نتانیاهو

رئیس حزب کولانو با انتقاد از سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا بر لزوم توجه وی به اقتصاد آسیب پذیر این رژیم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست های «بنیامین نتانیاهو» برای جلب حمایت کشورهای غربی و بی توجهی وی به مشکلات داخلی رژیم صهیونیستی انتقاد مقامات سیاسی این رژیم به دنبال داشته است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت به نقل از «موشه کاهلون» رهبر حزب کولانو نوشت شهرک نشینان صهیونیست اهمیتی به جناح های چپ و راست و بازی های سیاسی نمی دهند، برای آنها بهبود وضعیت اقتصادی مهم است.

کاهلون که در جمع شماری از فعالان اقتصادی رژیم صهیونیستی سخن می گفت دولت نتانیاهو را به سهل انگاری در مورد مسائل داخلی این رژیم و سیاست بازی متهم کرد. به گفته وی، هیچ یک از وزیران کابینه نتانیاهو نیز اهمیتی به وضعیت اقتصادی اسرائیل نمی دهند.

کد مطلب 2475508

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها