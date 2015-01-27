ادعای تابعیت دوگانه مسئول ارشد دفتر رئیس جمهور کذب محض است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این بیانیه آمده است: اقتضای پایبندی به توصیه های حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب و صیانت از جایگاه والای مجلس آن است که نگذاریم شأن قانونی تذکّر، خدای نا کرده به رفتار ضداخلاقی، غیر قانونی و غیر منصفانة نشر اکاذیب آلوده گردد.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس شورای اسلامی به تعبیر امام راحل، «عصاره فضائل ملت» است و جایگاه رفیع خانه ملت و قوانین مصوب مجلس از امتیازات جمهوری اسلامی ایران بر سایر ساختارهای حکومتی است. بر همین مبنا و در حوزه اجتماعی نیز، رفتار نمایندگان محترم مردم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب «عصاره و خلاصه ی ملت» هستند؛ «درتربیت جامعه مؤثر است و اگر تقوا وامانت واخلاق واحساس مسئولیت ونشاط کار،درمجلس دیده شود، این در جامعه اثرمی گذارد.»

معظم له همچنین وثاقت مجلس و نمایندگان محترم را در گرو رعایت انصاف در رفتار، بویژه در قبال دولت دانسته و با توصیه مکرر به همکاری و همدلی در میان قوا می فرمایند:

«ارتباط با دستگاه‌های اجرایی باید منطقی و قانونی و انسانی باشد. نبایستی اخم و قهرکرد و بنا را بر پرخاشگری و بهانه ‌گیری و اذیت کردن گذاشت... بایدکاملاً مراقبت کرد که خط وسط و صراط مستقیم جستجو شود و طبق آن عمل گردد؛ دراین صورت کارها درست خواهد شد.»

دولت و مجلس هر دو برآمده از انتخاب مردم هستند و بنای دولت تدبیر و امید از ابتدای خدمتگزاری این بوده است تا با اهتمام عملی به قانون گرائی و احترام و تعامل مثبت با نمایندگان محترم ملت، آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و امید و انتظارات مردم عزیزمان را در پرتو این همکاری به منصه ظهور رسانده، دشمنان انقلاب و بدخواهان را ناکام نموده و مشکلات موجود در بخش های مختلف را به سامان برساند.

اخیرا و باکمال تأسف شاهدآن بودیم که تنی چند از نمایندگان محترم، به عنوان تذکّر به رئیس جمهور و بدون هر گونه تحقیق و یا پرسش و گفتگو، افترایِ مجعولِ برخی از رسانه‌های افراطی وابسته به صهیونیست ها در ایالات متحده آمریکا را تکرار نموده و عنوانی را به «یکی از مسولین ارشد دفتر رئیس جمهور» نسبت دادند که کذب محض بوده و به هیچ وجه واقعیت ندارد.

محتوای این تذکّر دروغی است که اگر صحت آن با یک پرسش ساده استعلام می شد؛ منجر به تکرار یاوه سرائی بیگانگان، فضا سازی برخی رسانه ها و سوء استفاده کسانی که در پی تخریب تعامل مثبت قوای مجریه و مقننه هستند، نمی شد. اقتضای پایبندی به توصیه های حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب و صیانت از جایگاه والای مجلس آن است که نگذاریم شأن قانونی تذکّر، خدای نا کرده به رفتار ضداخلاقی، غیر قانونی و غیر منصفانة نشر اکاذیب آلوده گردد.

دستور هدایت‌گر قرآن به مؤمنان برای جلوگیری از فتنه‌گری فاسقان این است که: «یا أیّها الذین آمنوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیّنُوا أَن تُصِیبُوا قَومًا بِجَهَالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَافَعَلْتُمْ نَادِمِینَ».

توفیق عموم مسئولان محترم و مدیران پر تلاش کشور را در جهت خدمت به نظام مقدس اسلامی و مردم شریف ایران عزیز از خداوند متعال مسالت داریم.

روابط عمومی دفتر رییس جمهور