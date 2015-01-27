۱۰ اثر ثبت ملی در همدان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان عصر سه شنبه در مراسم رونمایی از آثار ثبت ملی همدان با بیان اینکه آثاری که امروز رونمایی شده پنج اثر تاریخی، سه اثر معنوی و دو اثر صنایع دستی هستند، اظهار داشت: نقش کنده سلوکی صخره دره هزار پیچ قله یخچال الوند، دستکنده شهر زیر زمینی ارزانفود، امامزاده عبد الله(ع) و زبیده خاتوتن روستای مسجدین کبودرآهنگ، حمام ارامنه همدان و حمام باشقورتاران روستای باشقورتاران کبودرآهنگ پنج اثر تاریخی رونمایی شده هستند.

سروش عنوان کرد: این آثار تارخی امسال در فهرست ملی به ثبت رسیده اند.

ریحان سروش مقدم با بیان اینکه فن چاقو سازی همدان، فن پالان دوزی همدان، مراسم فال سوزن شب یلدا در همدان، فن پخت شیرینی سنل در نهاوند و فن پخت شیرینی شاطه حلوا در تویسرکان نیز پنج اثر ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی هستند که رونمایی شدند، بیان کرد: فال سوزن شب یلدا یکی از آثار معنوی و سنت های استان همدان است.

وی با بیان اینکه سنت چاقو سازی و پالان دوزی نیز از آثار صنایع دستی استان همدان محسوب می شود، عنوان کرد: این آثار ملموس و ناملموس استان امسال در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند و امروز به مناسبت سومین روز از جشنواره زمستانی رونمایی شدند.