بیمارستان جدید آمل دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه قاسمی عصر سه شنبه در بازدید میدانی خبرنگاران از بیمارستان جدید امام خمینی آمل که به زودی در دهه فجر افتتاح می شود اظهار داشت : این بیمارستان جزو بیمارستانهای طرح توسعه و چهارمین بیمارستان دولتی آمل است.

وی با بیان این که زمین این بیمارستان در سال ۶۵ تصویب و در سال ۶۶کلنگ آن زده شد افزود:در سال ۸۵ سازمان مسکن و شهرسازی ساخت فاز اول این مرکز را شروع و در خرداد ۹۱ تحویل موقت شد.

وی وسعت زمین این بیمارستان را ۴۹ هزار و۱۲۶ متر مربع با زیربنای ۱۵ هزار و ۶۲ متر مربع در سه طبقه برشمرد و افزود: ۲۱۷ تخت از سوی وزارت بهداشت برای این بیمارستان تدارک دیده شده است.

قاسمی تصریح کرد:این بیمارستان در حال حاضر با بخشهای اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی و دو دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسلایس، جراحی عمومی، ارتوپدی، اتاق عمل و ۱۲ تخت آی سی یو در فاز اول فعالیت خود را در دهه فجر آغاز می کند.

این مسئول با اشاره به وسعت و امکانات و تجهیزات در نظر گرفته شده برای این بیمارستان افزود:نگاه توسعه این است که مرکز تروما مستقر در بیمارستان ۱۷ شهریور آمل به بیمارستان امام خمینی انتقال یابد.

وی در ادامه گفت: در ۶ ماهه آینده انتقال مرکز تروما به بیمارستان امام خمینی آمل صورت می پذیرد که مراجعات مازاد بیمارستانهای دیگر نیز به این بیمارستان فرستاده خواهند شد.

رئیس شبکه بهداشت آمل خاطر نشان کرد: در فاز اول راه اندازی این بیمارستان ۱۲۰ پرستار، ۸۰ نیروی خدماتی همچنین تعداد مورد نیاز پزشکان متخصص فعالیت خود را شروع خواهند کرد.

وی با بیان این که بیمارستان امام خمینی در جاده پر ترددو ترانزیتی آمل شمال و ورودی هراز و فیروز کوه قرار دارد گفت: در فصول پرتردد ما شاهد حوادث ناگوار رانندگی در این جاده ها هستیم که وجود این بیمارستان در این منطقه ضروری می نمود.

قاسمی با اشاره به وجود پایگاه اورژانس هوایی در آمل و وجود ترافیک داخل شهری و جاده ای و دارا بودن شرایط خاص آب و هوای و طبیعی، وجودبرخی از بحرانهای فصلی، گردشگر پذیر بودن مازندران ایجاد این بیمارستان رااز ضروریات استان برشمرد.

وی در ادامه متذکر شد: در بیمارستان جدید تاسیس امام خمینی آمل فعالیتهای موازی انجام نمی شود وپیش بینی می گرددضریب اشغال تخت ۸۰ درصد اتفاق افتد.

این مسئول ابراز داشت : آمل به دلیل داشتن شرایط خاص در مرکز تردد همچنین مرکز معین و پشتیبان مراکز درمانی غرب مازندران از بیشترین ضریب اشغال تختهای بیمارستانی برخوردار است.

قاسمی با اشاره به جمعیت ۴۰۰ هزارنفری آمل اعلام کرد: تعداد مراجعین بیماران اورژانسی در ماه ۱۰ الی ۱۲ هزار نفرمی باشد.

وی از وجود ۲۴ خانه بهداشت درآمل خبر داد و افزود:خانه بهداشت بوران ۱۰۰ درصد از کمکهای مردمی ساخت و تجهیز شده که در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

این مسئول در ادامه گفت:از۴۶ مرکز بهداشت ۱۸ مرکز بهداشت شهری و ۲۸ مرکز بهداشت روستایی است.

قاسمی از جذب ۳۰ بهورز در سال ۹۳ خبر داد و تصریح کرد:شهرستان آمل بیشترین تعداد جذب بهورز استان را انجام داده است اما هنوز ۶۰ بهورز نیاز مند می باشد.