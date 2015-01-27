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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۰۱

محمد سالاری یادآور شد:

دسترسی اعضا شورا برای نظارت بر مسائل مالی شهرداری محدود شده است

دسترسی اعضا شورا برای نظارت بر مسائل مالی شهرداری محدود شده است

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران به محدودیت ایجاد شده برای اعضا شورا جهت نظارت بر مسائل مالی شهرداری تهران اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد سالاری - رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری یکصدو بیست و هفتمین جلسه شورا در قالب تذکری به محدود کردن دسترسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران به سامانه طرح تفصیلی شهر تهران و پرتال شهرداری تهران اعتراض کرد و گفت: با تذکر اسماعیل دوستی، مبنی بر نظارت به مسائل مالی شهرداری تهران در زمان محمد پورزرندی معاون وقت مالی و اداری شهرداری تهران دسترسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران به سایت های مورد نظر ایجاد شد در حالی که امروز دسترسی اعضا و کارشناسان شورای شهر به این سایتها و پرتال محدود شده است.

وی عملکرد معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران را قابل بررسی دانست و خواستار حضور وی در صحن شورای شهر برای پاسخگویی در این خصوص شد. 

کد مطلب 2475526
نورا حسینی

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