  1. استانها
  2. فارس
۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۳۰

مریدی:

هنرمندان فارسی به بازار بین المللی ملحق شوند

هنرمندان فارسی به بازار بین المللی ملحق شوند

شیراز- دبیر علمی همایش ملی اقتصاد هنر گفت: هنرمندان فارسی به بازار بین المللی ملحق شوند.

به گزارش خبرگارمهر، محمد رضا مریدی عصر سه شنبه در نشست تاثیر  حراجی ها بر هنر ایران تاکید کرد: حراجی ها بر هنر ایران سایه افکنده اند و حتی مسیر هنرمندان ایرانی را مشخص می کنند.

وی تاکید کرد: بازار هنر ایران آمادگی مواجه شده با حراجی های بزرگ دنیا را نداشته و منتقدان ما گرفتار نرخ های نجومی و آثار موجود در این حراجی ها شدند و دلیل اصلی این اتفاق نیز نبود باشگاه هنری در حوزه هنرهای تجسمی است.

دبیر علمی همایش ملی اقتصاد هنر ادامه داد: راهکار برون رفت از این اتفاقات ایجاد حراجی های داخلی در سطوح کوچکتر است تا این فضا از بین برود.

مریدی افزود: امیداریم حراجی های هنری در شیراز ایجاد شود و هنرمندان شیرازی هم به بازار بین المللی هنر ملحق شوند.

وی یادآور شد: حراجی های هنری آثار را از دسترس طبقه متوسط خارج می کند زیرا چنین آثاری قیت های نجومی دارند.

دبیر علمی همایش ملی اقتصاد هنر تاکید کرد: نظام مصرفی هنر در حال پایان است و نظام تجاری بر هنر حاکم شده که این جای نگرانی دارند.

وی تاکید کرد: نهادهای دولتی وارد سازکار حراجی های هنری نشوند زیرا دولت نباید به اشرافیت هنری دامن بزند.

مریدی یادآور شد: دولت تنها باید اعتماد را برای سرمایه گذاری در هنر زیاد و نظام حقوقی مطمئنی را در اقتصاد هنر ایجاد کند.

اولین همایش ملی اقتصاد هنر در 10 اسفند ماه در شیراز برگزار می شود.

کد مطلب 2475537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها