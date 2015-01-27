هنرمندان فارسی به بازار بین المللی ملحق شوند

به گزارش خبرگارمهر، محمد رضا مریدی عصر سه شنبه در نشست تاثیر حراجی ها بر هنر ایران تاکید کرد: حراجی ها بر هنر ایران سایه افکنده اند و حتی مسیر هنرمندان ایرانی را مشخص می کنند.

وی تاکید کرد: بازار هنر ایران آمادگی مواجه شده با حراجی های بزرگ دنیا را نداشته و منتقدان ما گرفتار نرخ های نجومی و آثار موجود در این حراجی ها شدند و دلیل اصلی این اتفاق نیز نبود باشگاه هنری در حوزه هنرهای تجسمی است.

دبیر علمی همایش ملی اقتصاد هنر ادامه داد: راهکار برون رفت از این اتفاقات ایجاد حراجی های داخلی در سطوح کوچکتر است تا این فضا از بین برود.

مریدی افزود: امیداریم حراجی های هنری در شیراز ایجاد شود و هنرمندان شیرازی هم به بازار بین المللی هنر ملحق شوند.

وی یادآور شد: حراجی های هنری آثار را از دسترس طبقه متوسط خارج می کند زیرا چنین آثاری قیت های نجومی دارند.

دبیر علمی همایش ملی اقتصاد هنر تاکید کرد: نظام مصرفی هنر در حال پایان است و نظام تجاری بر هنر حاکم شده که این جای نگرانی دارند.

وی تاکید کرد: نهادهای دولتی وارد سازکار حراجی های هنری نشوند زیرا دولت نباید به اشرافیت هنری دامن بزند.

مریدی یادآور شد: دولت تنها باید اعتماد را برای سرمایه گذاری در هنر زیاد و نظام حقوقی مطمئنی را در اقتصاد هنر ایجاد کند.

اولین همایش ملی اقتصاد هنر در 10 اسفند ماه در شیراز برگزار می شود.