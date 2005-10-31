ابراهيم جعفري با درخواست طالباني موافقت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ابراهيم جعفري در پاسخ به اينكه نظرش درباره درخواست طالباني رئيس جمهوري براي درمان برزان تكريتي برادر ناتني صدام در بيمارستان چيست، اظهار داشت : هر متهمي از نظر انساني و حمايت هاي بهداشتي حقي دارد و من هرگز با اين حق مخالفت نخواهم كرد.

وي افزود اين حق انساني و اصولي است و هرگز از آن عقب نشيني نخواهم كرد زيرا اين مساله چيزي جدا ميان دو مسير است يكي قضايي و ديگري پزشكي .



شايان ذكر است روز گذشته جلال طالباني رئيس جمهوري عراق در بيانيه اي براي ابراهيم جعفري نخست وزير اين كشور خواستار خارج شدن برزان تكريتي برادر ناتني صدام ديكتاتور سابق عراق از زندان و اعزام وي به بيمارستان براي درمان بيماري سرطانش شد.

در اين بيانيه آمده است از نخست وزير مي خواهم از اختيارات خود براي خارج كردن برزان تكريتي از زندان و اعزام وي به بيمارستان براي درمان بيماري سرطان وي استفاده كند.

طالباني در اين بيانيه اعلام كرده است كه عراق جديد عراق تسامح انساني و همبستگي با بيماران و نيازمندان، عراق دمكراتيك است كه همه شهروندانش از حقوق حمايت بهداشتي و درمان پزشكي برخوردار هستند.

برزان تكريتي در 16 آوريل 2003 در بغداد دستگير شد و 19 اكتبر به همراه صدام ديكتاتور سابق عراق و شش تن از دستيارانش به اتهام قتل عام 150 شيعي در منطقه الدجيل در شمال بغداد( در سال 1982 ) محاكمه شد.

