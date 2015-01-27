پیروزی مقاومت و آتلیه نوین و تداوم صدرنشینی آرش

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت‌های فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های استان قم عصر سه شنبه آغاز شد و در مسابقات برگزار شده این هفته تیم فوتسال آرش با پیروزی ۵ بر صفر برابر تیم بحران زده رئیس کرمی توانست رکورد ۱۰۰ درصدی پیروزی خود را حفظ کند.

آرش در این مسابقه کار سختی برای پیروزی نداشت و با شکست حریف انتهای جدولی خود با کسب ۱۲ امتیاز از ۴ بازی به تنهایی در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

در دیگر مسابقات برگزار شده، تیم فوتسال مقاومت در حالی ۳ بر یک برابر آهن آلات خلیج فارس به پیروزی رسید که دیدار دو تیم تا آخرین دقایق با تساوی یک بر یک پیگیری می‌شد اما ۲ گل دیرهنگام از مقاومت، ۳ امتیاز مهم را به حساب این تیم در جدول واریز کرد.

تیم فوتسال آتلیه نوین نیز در دیداری حساس و دیدنی برابر تیم فوتسال شهردای به یک پیروزی باارزش دست یافت و موفق شد حریف پرتلاش خود را ۲ بر یک شکست دهد.

تیم فوتسال امید نیز که در ۳ بازی قبلی خود ۳ شکست پی در پی را متحمل شده بود در دیدار برابر تیم آپکو پارس در حالی که تا آخرین دقیقه یک بر صفر عقب بود و در آستانه شکستی دیگر قرار داشت، سرانجام با گلی دیرهنگام حریف خود را با تساوی یک بر یک متوقف کرد و نخستین امتیازش را دشت کرد.

رقابت‌های فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های استان قم با حضور ۱۴ تیم به صورت دوره‌ای و تک بازی در سالن ۲هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود و تیم قهرمان آن به عنوان نماینده فوتسال قم راهی مرحله انتخابی لیگ دسته سوم فوتسال بزرگسالان کشور می‌شود.