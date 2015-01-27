بسیاری از شکایتها به دلیل عدم اجازه در دفاع از حقوق صاحبان حق است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی پورمختار عصر سه شنبه در همایش حقوق شهروندی و حق دفاع با بیان این که به صورت انتزاعی و مجرد نمی توانیم به حقوق شهروندی نگاه کنیم، افزود: مفاسد اقتصادی و اداری را باید دشمنان بارز حقوق شهروندی بدانیم و در این زمینه هر تصمیم ناعادلانه و غیرقانونی که در دستگاه اجرایی صورت بگیرد از منظر ما فساد اقتصادی است.

وی ادامه داد: دشمنان حقوق شهروندی ممکن است گاهی در قالب دوست و حمایت از اجرای حقوق و با شعار حقوق شهروندی اعمالی را مرتکب شوند که آثار آن بر خلاف اهداف و آموزه های حقوق شهروندی باشد. در این راستا گام های موثری باید از سوی مراجع مسوول برداشته شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 اظهارداشت: از اتحادیه ها و اصناف می خواهیم چرایی و علت این موضوع را بررسی کنند و ما در مجلس و در کمیسیون اصل 90 آماده ایم تا از این دیدگاه ها استفاده و با آنها همکاری کنیم.

پورمختار با بیان این که در دفاع ارکان حقوق شهروندی تردیدی نداریم، گفت: اما این امر باید ناظر به صنف وکلا و ارتباطی که آنها با پرونده های خود دارند باشد. اعتقاد دارم کانون ها و اتحادیه های وکلا باید خارج از حیطه قوه قضاییه نسبت به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشند.

به گفته وی غیر از قوه قضاییه سایر نهادها نیز در امر حقوق شهروندی باید نقش داشته باشند تا قوانین مناسبی در مجلس وضع شود.

پورمختار بسیاری از نارضایتی ها و شکایت های مطرح شده را به لحاظ عدم اجازه در دفاع از حقوق صاحبان حق دانست و گفت: حقوق شهروندی که دفاع از حق یکی از فصل های اساسی آن است باید مورد توجه قرار بگیرد.