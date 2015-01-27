۱۲۰ میلیارد ریال برای عمران و توسعه شهر خورموج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگارمهر، غلامرضا مهرجو عصر سه‌شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات دبیرستان دخترانه اندیشه شهر خورموج اظهار داشت: این اعتبارات در بخش‌های مختلف عمرانی بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شده است.

وی افزود: از این مبلغ ۴۴ میلیارد ریال به پروژه‌های عمران شهری در اختیار شهرداری گذاشته شده که تاکنون نیز پروژه‌های خوبی در سطح شهر عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

مهرجو بر ضرورت توجه به بخش آموزش تاکید و تصریح کرد: در سال جاری بالغ بر شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به تجهیز و تکمیل فضاهای آموزشی شهرستان در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شده است.

وی بیان کرد: انشاء الله با تخصیص به موقع همه اعتبارات تحول خوبی شاهد خواهیم بود و بخشی از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

مهرجو، تجهیز کتابخانه‌های مدارس شهرستان را ضروری عنوان و یادآور شد: آموزش و پرورش با مشارکت مدارس و اولیاء نسبت به تجهیز کتابخانه‌های مدارس اقدام کند.

وی همچنین خواستار مشارکت اولیای دانش آموزان در امر تعلیم و تربیت شد و گفت: مدارس و آموزش و پرورش زمینه جذب مشارکت مردم به خصوص در امر آموزش را فراهم کنند تا شاهد مشارکت بیشتر آنها در این امر مهم باشیم.