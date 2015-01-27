سیاست تغییرات گسترده مدیران توسط دولت ها اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی شامگاه سه شنبه، در همایش اصولگرایان استان که در حوزه علمیه امام صادق(ع) گرگان برگزار شد، ضمن انتقاد از عزل و نصب هایی که پس از تغییرات دولت ها رخ می دهد، گفت: مشاهده شده گاهی افراد غیر سیاسی و یا حتی تا آبدارچی یک سازمان را هم پس از تغییر دولت عوض می کنند که این سیاست اشتباهی است.

وی با بیان این که برای افرد هزینه شده تا به مدیر تبدیل شده اند، گفت: مقام معظم رهبری نسبت به نیروهای مومن دغدغه دارند و راه‌اندازی هسته مرکزی اصولگرایان برای برطرف کردن دغدغه مقام معظم رهبری است.

وی اصولگرایی را شعاری مکتبی و اساسی دانست و افزود: اصولگرایان هنگامی که مدیریت دولت را بر عهده داشتند دارای نقاط ضعف و قوت‌ بودند اما نقاط قوت آنها بیشتر از ضعف آن ها بود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با انتقاد از گفته های برخی رسانه ها درباره اصولگرایان، خاطرنشان کرد: هیچ دولتی معصوم نیست و هر کدام ضعف و قدرت دارند.

وی ضمن اشاره به این که پایبندی به اصول رهبری و ارزش‌های انقلاب، اصولگرایی است، گفت: اصولگرایی پایبندی به نظام و انقلاب است و اگر ولایتمدار باشیم باید دغدغه‌های مقام معظم رهبری را برطرف کنیم.

وی اظهار کرد: انتخابات دوره یازدهم که برگزار شد عده ای از جمعی از اصولگرایان درخواست کردند تا آیت الله مهدوی کنی پرچم وحدت اصولگرایی را بلند کنند و از ظرفیت جوانان کنار گذاشته شده استفاده شود.

ججت الاسلام ‌تقوی حذف نیروهای مومن و ولایتمدار را آسیب جامعه دانست و گفت: وقتی این موضوع با آیت الله مهدوی کنی مطرح شد ایشان ضمن انتقاد از عملکرد انتخاباتی اصولگرایان و نبود وحدت بین آن ها حاضر به پذیرفتن درخواست نشدند.

وی اظهار کرد: آیت الله مهدوی کنی پیشنهاد دیگر جوانان مبنی بر این که جامعه روحانیت مبارز این پرچم را بلند کنند پذیرفتند اما کسی حاضر نشد این مسئولیت را بپذیرد.

وی با بیان این که پس از این ماجرا آیت لله مهدوی کنی خود این مسئولیت را قبول کرند، تصریح کرد: هسته مرکزی این بخش از 70 نیروی مومن و اصولگرا تشکیل شد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور بیان کرد: اصول گرایان برای رسیدن به وحدت باید با تقوا، ایستادگی در برابر تجمل‌گرایی و اخلاص عمل کنند، اصولگراترین فرد مقام معظم رهبری است و نباید از مقام معظم رهبری جلوتر حرکت کنیم.

این مقام مسئول خط قرمز اصولگرای را فتنه معرفی کرد و با بیان این که فتنه گران به دنبال حذف اسلام از شعار انقلاب بودند، گفت: آن ها در ماه رمضان روزه خواری کردند و در محرم به امام حسین (ع) و عزادارانش توهین کردند و علیه ویلایت فقیه شعار دادند.

وی با بیان این که اقدامات فتنه گران در دوران طاغوت هم دیده نشده بود، گفت: دولت باید مراقب فتنه گران باشد و نگذارد افراد وابسته به فتنه در پست مشغول باشند.