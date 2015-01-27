در مصرف آب بااستاندارد جهانی فاصله داریم/ضرورت توجه مردم به مصرف بهینه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امانی عصر سه شنبه در نخستین روز از همایش دو روزه مدیریت ارزیابی عملکرد صنعت آب و فاضلاب کشور هدف از برگزاری این همایش را اصلاح روش های ارزیابی عملکرد گذشته و ارائه شیوه های نوین ارزیابی عملکرد اعلام کرد.

امانی همچنین با اشاره به استمرار چالش کم آبی در کشور، گفت: در صورت عدم بارندگی و آسیب جدی منابع آب زیرزمینی ، ناگزیر بایستی به فکر منابع جایگزین باشیم که در استان هرمزگان پروژه های خوبی در بخش شیرین سازی آب دریا به عنوان منابع آبی پایدار اجرا شده است. وی با اشاره به اینکه، در مصرف آب با استاندارد جهانی فاصله داریم، گفت: شرکت های آبفا بایستی توجه مردم را به ضرورت مصرف بهینه آب جلب کنند.

وی همچنین تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب کشور نیز در شرایط کنونی که با ادامه روند خشکسالی مواجه ایم، نظارت های حمایتی و پشتیبانی خود را از شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی خواهد داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه؛ بدلیل کاهش شدید قیمت نفت، اعتبارات عمرانی و عمومی مطلوبی برای سال آینده مورد انتظار نیست، تاکید کرد: بایستی برنامه ها و اقدامات مان را بر مبنای وضعیت فعلی استوار کنیم.

امانی در پایان، به برنامه راهبردی وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: دسترسی به آب شرب کافی، سالم و بهداشتی، حفظ محیط زیست و تامین بهداشت مردم و برنامه ریزی در جهت تحقق ارتقا و تخصیص آب شرب مورد نیاز یک دوره 25 ساله کشور از جمله این برنامه هاست.

معاون منابع انساني و بهبود مديريت آبفاي كشور نیز در ادامه این همایش، به افزایش رشد جمعیتی و بالا رفتن میزان مصرف آب در سال های آتی اشاره کرد و گفت: برای مقابله با افزایش میزان مصرف آب بایستی به تغییر رفتار اندیشید و برنامه ها و اقدامات خود را بر اساس نیازهای آینده تدوین و اجرا کرد.