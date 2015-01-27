وکیل رفیق قاضی است / وکیل ضد انقلاب و سیاسی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی توانا روز سه شنبه در همایش حق شهروندی و حق دفاع که با حضور الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور، بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ، الله یار ملک شاهی رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، محمد پورمختار رییس اصل کمیسیون اصل 90 و دیگر مسوولان و قضات عالی رتبه برگزار شد، گفت: هر جا وکیل دخالت کرد عدالت قضایی بهتر محقق شد.

وی ادامه داد: حقوق شهروندی منبعث از حضور و وجود فرد در جامعه به نحوی است که از همه حقوق اجتماعی استفاده کند.

نجفی توانا اجرای عدالت قضایی را یکی از مظاهر حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: این امر جز با فراهم کردم بسترها و ایجاد ساز و کاری منظم، توانمند و به روز میسر نمی شود. در این راستا از قانون، تشریفات و ابزار معین مناسب باید استفاده کرد که یکی از این ابزارها حضور وکیل مدافع در فرایند دادرسی است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه وکیل دادگستری دشمن قاضی، نظام و قوای حاکم نیست، گفت: وکیل دادگستری یکی از ساز و کارهای نظام برای وصول به عدالت قضایی است. وکیل به دلیل طبیعت وظایف محققه به شفاف سازی زوایای تاریک پرونده موکل خود می پردازد و از آن سو قاضی نیز با پرونده ای مواجه می شود که تمام زوایای آن شفاف و روشن است.

نجفی توانا پیش بینی حق دفاع و حضور وکیل را از مقدمات اصلی یک جامعه عدالت محور دانست و گفت: حتی در قانون مادر همه کشورها (قانون اساسی) حق دفاع، حقی ثابت شده برای مردم در مقابل تکلیفی ثابت شده برای حاکمیت است و حاکمیت باید زمینه حق دفاع مناسب را فراهم کند.

وی با تاکید بر این که قانون بازتاب نیازهای روز جامعه است، اضافه کرد: در قانون جدید آیین دادرسی کشوری امکان استفاده از وکیل تا یک هفته جلوگیری شده است در حالی که در آن یک هفته در بازجویی ها همه اعترافات از متهم گرفته می شود که در این صورت حضور وکیل دیگر اثری ندارد.

نجفی توانا مهمترین چالش های حضور وکیل را عدم شفافیت قوانین موجود، سکوت قانون، عدم فرهنگ سازی در افکار عمومی و امنیت وکیل عنوان کرد و گفت: مردم فکر می کنند که همانند زمانی که مریض می شوند و به طبیب رجوع می کنند به هنگام ورود به دادگاه باید به وکیل مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه رقم فسادپذیری وکلا از بسیاری از اقشار جامعه کمتر است، گفت: اسامی وکلای فاسد را به ما بدهند تا ما نیز پیگیری کنیم.

وی تاکید کرد: ما وکیل سیاسی و ضدانقلاب نداریم چون وکیل با توجه به قسمی که در سوگندنامه اش خورده است غیرسیاسی عمل نمی کند.