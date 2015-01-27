پرونده های ۵ سال حبس به دیوانعالی کشور می رود

به گزارش خبرنگار مهر، الله‌یار ملک‌شاهی عصر سه شنبه در همایش حقوق شهروندی و حق دفاع با اشاره به سوال کمیسیون حقوقی مجلس از وزیر دادگستری گفت: همین که مسئولین باید در مقابل مردم پاسخگو باشند از مصادیق حقوق شهروندی به شمار می‌رود. موضوع امروز حق دفاع از حقوق شهروندی است. آنچه که ما امروز تحت عنوان قوانین در جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌کنیم مبتنی بر شرع مقدس است چون در قانون اساسی به صراحت بیان شده که قوانین مجلس به همراه تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراست زیرا شورای نگهبان حافظ مشروعیت قوانین است و شرع مقدس ما برای حق شهروندی ارزش بسیار بالایی قائل شده است.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات حقوق شهروندی حق دفاع است، اظهار داشت: وکیل اصلی‌ترین عنصر دفاع است که باید شجاع و مستقل باشد و ما باید حاشیه امنی از طریق قوانین و فرهنگ‌سازی برای دفاع ایجاد کنیم.

ملک‌شاهی تصریح کرد: لایحه جامع وکالت که اخیرا به مجلس واصل شده است قطعا به گونه‌ای بررسی می‌شود که تمام حقوق مردم در آن رعایت شود.

وی درباره تأخیر در اجرای قانون آیین دادرسی، گفت: این قانون را باید به صورت نسبی دید اما تمام تلاش ما این بوده که حق مردم رعایت شود و تأخیر در اجرای آن هم در خود قانون پیش‌بینی شده بود زیرا دو بخش آیین‌ دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک ناقص بود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین در خصوص بحث صلاحیت دیوان عالی کشور باید در نظر داشت که اگر قانون آیین دادرسی کیفری اجرا شود پرونده‌هایی که وارد این دیوان می‌شود دو سه برابر زمان فعلی می‌شود زیرا هم‌اکنون پرونده‌هایی که به دیوان می‌رود بالای ۱۰ سال حبس است ولی بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری پرونده‌های ۵ سال حبس به بالا دیوان نیز می‌رود.