  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۳۴

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ارمنستان/۱۵

دعوت ظریف از رئیس مجلس ارمنستان برای سفر به ایران

دعوت ظریف از رئیس مجلس ارمنستان برای سفر به ایران

وزیرامورخارجه کشورمان به نیابت از لاریجانی از رئیس مجلس ارمنستان برای سفر به ایران دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ارمنستان، محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه کشورمان در دیدار با ساهاکیان رئیس مجلس ارمنستان ضمن تقدیر از نقش وی در تقویت مناسبات دو کشور گفت: ایشان در سالهایی که رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران در مجلس ارمنستان بودند تلاشهای زیادی برای گسترش روابط انجام دادند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دوره ریاست ساهاکیان بر مجلس ارمنستان، دوره شکوفایی روابط ایران و ارمنستان باشد.

ظریف در ادامه با تاکید بر لزوم دیپلماسی پارلمانی به نمایندگی از ریاست مجلس شورای اسلامی از رئیس مجلس ارمنستان برای سفر به ایران دعوت کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان گفت: حضور نمایندگان ارامنه در مجلس ایران ظرفیت خوبی برای گسترش همکاری ها است.

 

کد مطلب 2475568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها