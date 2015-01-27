سرکیسیان: حاضر نیستیم هیچ موضعی علیه ایران اتخاذ کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ارمنستان، محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه کشورمان در دیدار با سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان گفت: حامل سلام های رئیس جمهور ایران برای شما هستم. امیدواریم در سال ۲۰۱۵ در پاسخ به دعوت شما بتوانیم سفر آقای روحانی به ارمنستان را برنامه ریزی کنیم.

ظریف تاکید کرد: امیدواریم زمینه اجرایی شدن پروژه های مهم کشور ارمنستان توسط ایران فراهم شود.

وزیر امورخارجه تصریح کرد: ما بدنبال ایجاد روابط خوب میان ایران اسلامی با ارمنستان مسیحی هستیم و تمایل داریم روابط خود را در همه زمینه ها با ارمنستان افزایش دهیم.

وی در پایان از مواضع کشور ارمنستان در مجامع بین المللی در حمایت از مواضع جمهوری اسلامی تشکر کرد.

در ادامه سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان نیز گفت: روابط ایران و ارمنستان می تواند الگوی خوبی برای دیگر کشورها باشد و همکاری هایمان باید ادامه داشته باشد.

وی افزود: حاضر نیستیم هیچ موضعی علیه ایران در مجامع بین المللی اتخاذ کنیم.

سرکیسیان تصریح کرد: تاکید ما بر اجرای پروژه های مورد توافق است و باید تلاش کنیم حجم مبادلات فی مابین افزایش یابد.