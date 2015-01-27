فضاهای آموزشی بیمارستانها با مشکل مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدنی سومین جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار كرد: تنها دانشگاهی هستیم که بدون بدهی وارد اجرای طرح تحول نظام سلامت شدیم و تمامی بدهی های سنگین قبلی خود در زمینه های مختلف از جمله تجهیزات و دارو را به صورت کامل پرداخت کردیم.

وی عنوان كرد: برگزاری جلسات شورای دانشگاه به شکلی منظم درآمده و این از نکات مثبت به شمار می رود که لازم است از این به بعد، این جلسات را از لحاظ محتوایی ارتقا ببخشیم.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان خوزستان افزود: ما در بعد زیرساخت ها دچار مشکلات عظیمی هستیم و با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور، برنامه ای برای تغییر این وضعیت وجود ندارد. فضاهای آموزشی ما در بیمارستان ها با مشکلات فراوان روبروست و این معضل طبعا بر ارائه خدمات ما تاثیر گذار است که متاسفانه هیچ چشم اندازی برای آن در نظر گرفته نشده است.

ایدنی ادامه داد: باید به دنبال این باشیم تا از تمام ظرفیت های موجود و از ارتباطات فرابخشی برای حل مشکلات بهداشتی و درمانی استان خوزستان استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح كرد: شاخص های کلی دانشگاه در تمام حوزه ها همواره مورد ارزیابی قرار می گیرند و این شاخص ها معیاری مناسب برای انعکاس میزان موفقیت مجموعه در ارتقا وضعیت بهداشت و درمان هستند.

وی در پایان گفت: دستیابی به این مهم با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت میسر به شمار می رود و انتظار ما رهگیری و رصد كردن میزان تغییر شاخص های مورد ارزیابی و تلاش برای بهبود هرچه بهتر اوضاع توسط معاونان در حوزه های مربوطه کاری است تا با اصلاح فرآیندها بتوانیم رشد بیشتری را در شاخص های ملی شاهد باشیم.