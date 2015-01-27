درگیری پلیس با شرور مسلح در بروجرد/ مامور نیروی انتظامی به شهادت رسید

سردار محمد قنبری فرمانده انتظامی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار داشت: عصر امروز یک نفر شرور در بروجرد با یک بنگاهدار درگیر می شود و در محل اقدام به تیراندازی به سمت بنگاه می کند.

وی افزود: گشت آگاهی نیز که در حال انجام ماموریت گشت و کنترل است با شنیدن صدای تیراندازی خود را به محل رسانده و تلاش می کند که مانع از تیراندازی فرد شرور شود.

سردار قنبری با بیان اینکه گشت آگاهی در قالب یک مامور انتظامی و یک سرباز در محل حادثه حضور پیدا می کنند یادآور شد: به رغم اخطارهای مکرر مامور پلیس فرد ضارب از تیراندازی دست نکشیده و به طور مستقیم به سمت سرِ مامور پلیس شلیک می کند.

فرمانده انتظامی استان لرستان اسلحه ضارب را کلت کمری "ماکاروف" اعلام کرد و بیان داشت: پس از تیراندازی فرد شرور به سمت مامور پلیس، سربازی که همراه گشت بوده قاطعانه وارد عمل می شود و اقدام به تیراندازی به سمت ضارب کرده و اسلحه وی را ضبط می کند.

سردار قنبری با بیان اینکه با اقدام به موقع سرباز نیروی انتظامی ضارب زمین گیر شده و دستگیر می شود افزود: فرد شرور در حال حاضر از سوی پلیس به بیمارستان منتقل شده است.

وی با بیان اینکه از این فرد مسلح ۱۰ گلوله و یک قبضه اسلحه کشف و ضبط شده است یادآور شد: اقدام به موقع گشت نیروی انتظامی برای حضور در محل و برخورد با این شرور مسلح در این حادثه مهم و قابل تحسین است.

سردار قنبری با اشاره به جسارت سروان شهید فتح الهی که در این حادثه به فیض عظیم شهادت نائل شد افزود: این مامور نیروی انتظامی با جسارت و شجاعت خود و حضور به موقع در صحنه مانع از وقوع حادثه ای برای مردم شد.