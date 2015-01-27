روحانی: روحیه ایستادگی و مقاومت مردم ایران علت سرفرود آوردن دشمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر سه‌شنبه در ادامه دیدارهای خود با خانواده معظم شهدا و جانبازان در منزل حاج‌ نادر خدمتی حضور یافت که هر سه فرزند ایشان، در دوران دفاع مقدس به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

روحانی در این دیدار که در فضایی صمیمی و توام با معنویت برگزار شد، شهدا، جانبازان و خانواده‌های آنان را برای ملت ایران مایه برکت دانست و خاطرنشان کرد:از دست دادن حتی یک فرزند برای هر خانواده بسیار سخت است اما اینکه خانواده‌هایی مثل شما سه فرزند خود را تقدیم انقلاب کرده باشند، کار بسیار بزرگی است که فقط خداوند صبر بر آن را به بندگان فداکار خود عطا می‌کند.

رییس جمهوری با بیان اینکه فداکاری شهدا و جانبازان و صبر و و مقاومت خانواده های معظم آنان عامل پیروزی ملت و جمهوری اسلامی ایران بوده و هست، گفت: در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب و در حالی که هنوز جمهوری اسلامی کاملاً استقرار و ثبات نیافته بود، دشمنی که به غیر از تعداد اندکی از کشورها سایر کشورهای جهان پشت در پشت یکدیگر از آن حمایت می‌کردند، توطئه‌ای گسترده را علیه کشورمان اجرا کرد تا اراده ملت ایران را در هم بشکند.

روحانی افزود: اما جوانان فداکار و با ایمان این کشور، در مقابل دشمن سینه سپر کرده و خیال باطلش را آشفته کردند.

رییس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد:امروز هم مردم در جمهوری اسلامی همان مردم دلاوری هستند که انقلاب را به پیروزی رساندند و در دوران دفاع مقدس حماسه‌ای عظیم و مقدس آفریدند.

روحانی با اشاره به اینکه ملت ایران برای دفاع از انقلاب، دین، فرهنگ، ارزش‌ها و حق‌شان، مثل همان زمان حاضر به فداکاری هستند، گفت:شاید برخی گمان کنند، اگر امروز مشکلی برای کشور پیش بیاید، مردم دیگر مثل سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حاضر به فداکاری نباشند، اما بی تردید این مردم و بخصوص جوان‌ها در برابر هر مشکل و تهدیدی سینه سپر کرده و اساساً علت سرفرود آوردن دشمنان در برابر ایران، مشاهده همین روحیه ایستادگی، مقاومت و فداکاری در میان مردم است.

رییس جمهوری تصریح کرد: خون شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بر زمین نریخته بلکه در رگ‌های تک‌تک آحاد ملت و جوانان این مرز و بوم جاری است و ملت راه آنان را ادامه خواهد داد.

روحانی با اشاره به اینکه ملت ایران روزهای سختی را پشت سر گذاشته و البته طبیعی است که سختی‌هایی را هم پیش رو داشته باشد، خاطر نشان کرد: امید ملت ایران به ائمه اطهار و بالاتر از آن الطاف خداست و همه ما به پشتوانه اسلام، قرآن و اهل بیت(ع) وظیفه داریم، از خون و راه شهدا و راه امام راحل حراست کنیم که امروز مردم با هدایت‌های مقام معظم رهبری همان راه را طی می‌کنند و در آن مسیر، راه خود را ادامه می‌دهند.

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فرزندان شما خانواده شهدا به عشق امام راحل، خاندان رسالت و امامت و برای اجرای فرمان خدا و جهاد فی سبیل‌الله به جبهه‌ها شتافتند و شما ضمن اینکه مشوق آنها برای حضور در جبهه‌ها بودید پس از شهادت فرزندانتان نیز مسیر خود را تغییر نداده و همچنان در مسیر فداکاری صابر بودید.

روحانی اضافه کرد: اگر فداکاری شما نبود، نمی‌توانستیم در برابر دشمن پیروز شویم و کار بزرگ و خدمات عظیم شما همواره در تاریخ ثبت خواهد بود و هر ایرانی و مسلمانی، هر زمان که تاریخ این کشور را مطالعه کند و ببیند که پدر و مادری یک، دو و حتی سه و چهار فرزند خود را در راه دفاع از انقلاب تقدیم کرده‌اند، به این کار عظیم آنها افتخار خواهد کرد.

منوچهر خدمتی پسر خانواده خدمتی که به عنوان یکی از سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران به جبهه‌های جنگ حق علیه باطل شتافته بود، در تاریخ ۲۵ مهر سال ۶۱ در منطقه کوشک به شهادت رسید.ایرج خدمتی نیز در حالی که در عملیات رمضان به درجه جانبازی نایل شده بود در تاریخ ۱۳ تیر سال ۶۵ در منطقه مهران و در علمیات کربلای یک به شهادت رسید و محمد خدمتی سومین فرزند خانواده خدمتی نیز در ادامه راه برادران شهیدش به جبهه شتافته بود، در ۲۳ خرداد سال ۶۷ و در کمتر از دو ماه مانده به پایان جنگ در منطقه شلمچه و در عملیات بیت‌المقدس ۷ به برادران شهیدش پیوست، اما هنوز پیکر مطهرش نزد خانواده بازنگشته است.