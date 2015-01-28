۴۳ پروژه دهه فجر در قائمشهر کلنگ زنی و افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی سه شنبه شب در کارگروه رسانه ای قائمشهر، افزود: به طور کل هزینه ای بالغ بر ۷۲ هزار و ۸۵ میلیون ریال برای پروژهای افتتاحی هزینه شده و سه هزار و ۷۸ میلیون تومان برای پروژه های کلنگ زنی اعتبار پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: تشکیل کارگروه رسانه ای قائم شهر با هدف شناسایی معضلات و مشکلات شهری و ارائه راهکار، برای حل آن مشکلات را به فال نیک گرفته و از همه مدیران دستگاه های اجرایی دعوت می کنم با همکاری خود با این کارگروه، در توسعه شهر نقش ارزنده ای داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه همه خبرنگاران قائم شهری، می توانند عضو کارگروه رسانه ای شهرستان باشند، از همه آنان خواست با یکدیگر وحدت و انسجام بیشتری داشته باشند.

فرماندار قائمشهر در بخش دیگری از سخنان خود دهه مبارک فجر را تبلور تجلی و همدلی مردم دانست و ضمن تبریک این ایام، گفت: دهه فجر، ایامی است که موجب غرور و بالندگی مردم ایران اسلامی است.

وی پیروزی انقلاب اسلامی را مدیون مرد بزرگی دانست که توانست در زمانی که ستم شاهنشاهی بیداد می کرد همه احزاب، تفکرات و دسته جات را زیر یک خیمه جمع کند و این اتحاد وانسجام را بوجود بیاورد.

محمدی با تأکید بر حفظ و نگهداری دستاوردهای انقلاب و امام راحل اذعان کرد: همه ما باید در انتقال و تفهیم ثمرات انقلاب به نسل های آینده بکوشیم.

فرماندار قائمشهر با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در یکسال و اندی که از عمرش می گذرد با عنایت و حمایت ویژه مقام معظم رهبری پیروزی های قابل توجهی داشته است، بیان کرد: دولت در این مدت با این منش و تفکر که از دادن وعده های پوشالی و دروغ خودداری کند فعالیت کرد و ما هم به این منش افتخار می کنیم و معتقدیم باید به اندازه توان خود به مردم قول دهیم و با این سبک و روش عملکردهای انجام شده را به آنان منتقل کنیم.

وی ایران را به جزیره امنی تشبیه کرد که امنیتش را مدیون رهبری واحد است و سپس افزود: نبود این رهبری واحد، در بسیاری از کشورها موجب نفاق، جنگ و خونریزی شده است، اما در ایران اسلامی خداوند این نعمت را که جزء موفقیت های کشور است به مردم و ملت ارزانی داشته است.

در ادامه این جلسه دبیر کارگروه رسانه ای قائم شهر گفت: این کارگروه به منظور کمک رساندن به مسئولین و شناسایی نقاط ضعف و قوت با حضور فعالان خبری قائم شهر شروع به کار کرد و همه خبرنگاران قائم شهری می توانند جزو این کارگروه باشند.

علیزاده همچنین افزود: در پایان هر جلسه موضوع و مهمان حاضردر جلسه بعد با همفکری اعضاء انتخاب خواهد شد و در هر نوبت، یک نفر از خبرنگاران به ایراد نطق مرتبط با دستور کار می پردازد.