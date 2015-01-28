به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اذن‌الله خدایی، افزود: یکی از نکاتی که در برنامه‌سازی دهه مبارک فجر باید مدنظر قرار گیرد، نادیده گرفته نشدن اقشار مختلف جامعه در بهره‌مندی از برنامه‌هاست، چراکه هر یک از این اقشار دارای نقش ویژه‌ای در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران هستند و باید در این شادی و سرور شریک باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به این‌که کمیته قرآن و نهج‌البلاغه ستاد بزرگداشت دهه فجر استان زنجان تاکنون برنامه‌ریزی‌های مطلوبی داشته است، گفت: این کمیته در راستای ترویج فرهنگ نورانی قرآن و همچنین تبیین ارتباط ارزش‌های انقلابی با آیات و دستورات خداوند متعال در قرآن کریم فعالیت می‌کند.

حجت الاسلام خدایی افزود: تلاش اعضای این کمیته بر آن است تا فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در دهه مبارک فجر، جلوتر از دیگر برنامه‌ها برگزار شده و تأثیرگذاری مطلوبی را نیز از این برنامه‌ها در بین اقشار مختلف مردم شاهد باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان این که هریک از اعضای کمیته قرآن و نهج‌البلاغه ستاد استانی بزرگداشت دهه مبارک فجر، یک برنامه شاخص قرآنی را برگزار خواهند کرد، یادآور شد: ادارات ‌کل آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری زنجان، دانشگاه‌های استان و همچنین شورای هیئت‌های مذهبی استان، نمایندگانی در این کمیته قرآنی دارند.

حجت‌الاسلام خدایی تصریح کرد: یکی از نکاتی که در برنامه‌سازی دهه مبارک فجر باید مدنظر قرار گیرد، نادیده گرفته نشدن اقشار مختلف جامعه در بهره‌مندی از برنامه‌هاست، چراکه هر یک از این اقشار دارای نقش ویژه‌ای در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران هستند و باید در این شادی و سرور شریک باشند.

وی در ادامه با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام حسن صلاحی، به‌عنوان معاون فرهنگی این اداره‌کل، اظهار کرد: وی تجربه ریاست ادارات تبلیغات اسلامی خمین و ساوه را داشته و از آن‌جایی که از بین قشر روحانی کشور نیز انتخاب شده است، انتظار می‌رود تعامل این نهاد در آینده با مبلغان و طلاب بیش از گذشته انجام شود.