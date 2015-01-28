«ساموئل اتوئو» به طور رسمی به سامپدوریا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، اتوئو در اوت سال گذشته به عنوان بازیکن آزاد به تیم فوتبال سامپدوریا پیوست و در 20 بازی برای این تیم چهار بار موفق به گلزنی شد. وی در حالی به ایتالیا بازمی‌گردد که پیش از این برای اینتر هم بازی کرده است.

«روبرتو مارتینز»، مربی اورتون، گفت: از ساموئل به خاطر زحماتی که برای تیم ما کشید تشکر می‌کنیم و از اینکه تجربه فوق‌العاده خودش را به بازیکنان جوان تیم ما منتقل کرد از وی ممنونیم.

اتوئو با بارسلونا و اینتر به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ قهرمانان رسیده است. وی چهار بار هم بازیکن سال فوتبال آفریقا لقب گرفته است.