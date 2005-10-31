ناصر ابراهيمي با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: جنگندگي و دوندگي درميانه ميدان دو اصلي است كه تيم برترميدان را مشخص خواهد كرد وهافبكهاي ما دردوبازي اخير ازهماهنگي خوبي برخوردار شده اند وبا تكميل برنامه هاي تاكتيكي خود بسيار اميدواريم كه نظيرتيم سايپا بتوانيم درميانه زمين خود را به هافبك هاي استقلال تحميل كنيم.

ابراهيمي با بيان اينكه درپيروزي يك تيم سه عامل بيش ازهمه تعيين كننده است، تصريح كرد: آمادگي روحي، بدني وفني سه عاملي است كه درتعيين تيم پيروز درهرديداري بسيارتعيين كننده است وخوشبختانه تيم پرسپوليس درهر سه زمينه درشرايط مطلوبي قراردارد وبا اين شرايط به كسب نتيجه درديدار روزجمعه بسيار اميدواريم.

وي درخصوص اينكه آيا مقابل استقلال تغييري درسيستم تيم پرسپوليس ايجاد خواهد شد يا نه گفت: پرسپوليس درچند بازي اخير با سيستم 2-4-4 بازي كرده ونسبت به بازيهاي اول بسيارهماهنگ تر وهجومي تر بازي كرده است ودرواقع بازيكنان دراين سيستم جا افتاده اند. البته قصد داريم پس از اينكه تمرينات استقلال را زيرنظرگرفتيم، درمورد انتخاب سيستم بازي و مشخص كردن تركيب نهايي تصميم گيري كنيم كه اين امربستگي به وضعيت تمرينات اين تيم طي روزهاي آينده دارد.

ابراهيمي درخصوص اينكه بسياري معتقدند پرسپوليس امسال ازنظرفني ضعيف تر از استقلال است، گفت: بنظرمن بعضي از بازيكنان ما حتي ازتجربه بيشتري نسبت به بازيكنان استقلال برخوردارند. ضمن اينكه تجربه كادرفني پرسپوليس به مراتب بيشتر از استقلال است و اين موضوع مي تواند درتعيين نتيجه نهايي بسيارتاثيرگذارباشد. با تمامي اين شرايط مطمئن باشيد پرسپوليس بازنده ديدار روزجمعه نخواهد بود.

مربي پرسپوليس در مورد اينكه روزجمعه چه كسي درون دروازه پرسپوليس خواهد ايستاد، اظهارداشت: هرسه دروازه بان پرسپوليس دريك سطح هستند و ازتجربه و آمادگي لازم براي قرارگرفتن درتركيب اصلي برخوردارند ونگراني ازاين بابت نداريم.

ابراهيمي درپايان درخصوص عملكرد خط دفاعي پرسپوليس تصريح كرد: گلهايي كه تاكنون پرسپوليس دريافت كرده، روي اشتباهات فردي بوده وتلاش خواهيم كرد درفاصله اي كه تا ديداربا استقلال باقي است، اين اشتباهات را با انجام تمرينات ويژه به حداقل برسانيم تا دربازي روزجمعه از اين منطقه به مشكل برنخوريم.