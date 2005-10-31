جمعي از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت : خصوصي سازي دانشگاه ها آخرين ضربه هايش را بر پيكر جنبش دانشجويي وارد خواهد كرد / انگيزه هايي حاضرند دانشگاه ها را به بنگاه هاي اقتصادي تبديل كنند

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در اين بيانيه آمده است: هر روز به از ديروز! مديران دانشگاه علم و صنعت ايران طلايه داران خصوصي سازي دانشگاه ها و متوليان راستين مشروعيت بخشي به عبارت دانشجوي پولي شاهكار جديدي خلق كردند.

براي اولين بار در ايران 300 دانشجوي فراگير كارشناسي در رشته مهندسي برق در واحد دماوند پذيرفته مي شوند. پرسه تبديل دانشگاه علم و صنعت به مدل كارخانه توليد مدرك ايران دير زماني است آغاز شده است و حتي با تغيير و تحولات مديريتي دانشگاه به رغم انتظارات پيشين نه تنها متوقف نشده بلكه سرعتي افزون يافته است.

باعث تاسف است كه در ارگان رسمي دانشگاه در ادعايي سوال برانگيز مطرح شده است كه اين فرايند در ادامه برگزاري موفقيت آميز پذيرش دانشجوي فراگير دوره كارشناسي ارشد صورت مي گيرد، دوره هايي كه حتي به ادعاي مجريان و موافقين سابق آن در سطح وزارتخانه تنها انگيزه تجاري دارد و بدون توجه به صورت بندي جامعه و واقعيات اجتماعي ايران بروز و ظهور پيدا كرده است.

آري گام به گام به سوي پولي كردن دانشگاه ها مي رويم و آن را از معتبرترين دانشگاه هاي كشور كليد مي زنيم بي آنكه به عواقب سوء آن در شرايط اجتماعي اين سرزمين انديشيده باشيم.

در حالي كه در ممالك توسعه يافته موسسات آموزش عالي كانون هاي جذب و بورس فرزندان كشورهاي توسعه نيافته اند ما با بهانه جلوگيري از خروج ارز و سرازير شدن آن به دانشگاه هاي آذربايجان و سوريه، آن هم دانشگاه هاي دست چندمشان، وارد رقابت تجاري اقتصادي با موسسات آموزش عالي كشورهاي فقيري نظير كشورهاي ياد شده كه وزارت علوم هم از معتبر شمردن شان بارها سر باز زده است مي شويم.

نسبت استاد به دانشجو را در دانشگاه آزاد استاندارد خود مي گيريم و در برنامه توسعه تصويب مي كنيم كه دانشگاه هاي معتبر كشور خود را با استاندارد دور افتاده ترين واحدهاي دانشگاه آزاد كه بارها وزارت علوم در موردشان هشدار داده است هماهنگ سازند و سعي در پنهان كردن انگيزه هاي تجاري و سياسي خود در پشت تناقض هاي اين چنيني داريم.

تغيير تركيب جمعيتي دانشگاه ها و پيشروي مرحله به مرحله به سوي خصوصي سازي كامل، آخرين ضربه هايش را به پيكره نحيف جنبش دانشجويي وارد خواهد كرد و اكثريت دست و پا بسته ايران فردا هرگز مجريان استيلاي سرمايه داري را نخواهد بخشيد.

به نظر مي رسد طنز نخواهد بود اگر بگوييم انگيزه هايي وجود دارد كه حتي حاضرند دانشگاه ها را به بنگاه هاي اقتصادي تبديل كنند و رسما سهام آن را در بورس عرضه كنند.

مع الوصف ما شوراي صنفي دانشجويان ، دفتر فرهنگي و انجمن علمي دانشكده برق يكصدا مخالف صريح خود را با كليات فرايند خصوصي سازي دانشگاه ها به بهانه واهي استقلال مالي دانشگاه ها اعلام كرده و يادآور مي شويم حتي اگر قائل به استقلال مالي دانشگاه ها در مرحله كنوني يا درازمدت هستيم چاره آن نه در راه اندازي خط توليد انبوه مدرك بلكه در ارتباط پويا و زنده با صنعت است.

در پايان به دانشجويان عزيز يادآور مي شويم كه واحد دماوند دانشگاه به مرحله بهره برداري نرسيده است و انگيزه احتمالي از اعلام نام اين واحد كمتر حساسيت برانگيز بودن اجراي پروژه فراگير كارشناسي - در فرآيند سرمايه محوري به جاي علم محوري - در اين واحد نسبت به پرديس مركزي است و احتمالا كلاس هاي نورچشمي هاي مديران تاجر مسلك ما در پرديس مركزي برگزار خواهد شد.

و اما از دانشجويان عزيز دانشكده هاي ديگر استمداد مي كنيم كه با محكوم كردن سياست اعلام شده ياريگر دوستان باشد كه ديري نمي پايد كه اين آتش دامنگير آنها نيز خواهد شد.

در پايان از مديريت جديد دانشگاه، دكتر بيدآبادي تقاضاي توقف سريع اين مرحله از پروژه پولي شدن علم و صنعت را داريم و آمادگي خود را در جهت توضيحات جامع و مستدل خود اعلام مي كنيم كه فردا دير است.