شهردار منطقه دو منصوب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، فرهاد يعقوبي معاون امور مناطق شهرداري تهران در اين مراسم با تاكيد بر اجراي عملي شهروند محوري در شهرداري هاي مناطق، اظهار داشت : شهرداري هاي مناطق بايد با يك تعامل مثبت و سازنده ، مشاركت مردمي را در تمام ابعاد بكار گيرند چراكه شهرداري هاي مناطق در خط مقدم ارتباط مردم با دولت هستند و مردم نيز انتظاري از كاركنان شهرداري هاي جز خدمتگزاري بدون منت ندارند .

وي با تاكيد بر اينكه شهرداران مناطق نيازمند اختيارات بيشتري در تصميمي گيري ها هستند ، اظهار داشت : بايد تلاش كنيم تا با دادن اختيارات بيشتر به شهرداران مناطق ، از تمركز تمام تصميم گيري ها در شهرداري مركز بكاهيم تا بسياري از كارهايي كه نياز به تصميم گيري فوري دارند ، بدون اتلاف وقت و بوروكراسي اداري در همان منطقه حل و فصل شود .

وي با اشاره به اهميت نظارت بيشتري بر عملكرد شهرداران، تصريح كرد : شهرداران مناطق بايد شايسته سالاري را ملاك كار خود قرار دهند و با تعامل صحيح بين كاركنان در شهرداري ، در راه خدمت خالصانه به شهروندان گام بردارند .

يعقوبي بر بحث نظارت فني بر ساخت و سازها و تعامل دقيق بين شهرداري و نظام مهندسي تاكيد و تصريح كرد : شهرداي مناطق بايد در همه ابعاد نظارت فني بر ساخت و سازها داشته باشند و طوري عمل نكنيد كه ساختماني كه مي سازيد بافت فرسوده 20 سال آينده باشد .

اين گزارش حاكي است، در ادامه نگهبان شهردار جديد منطقه دو طي سخناني با اظهار اميدواري در رابطه با اجراي پروژه هاي وسيع در سطح منطقه در طي چند ماه آينده، گفت: معتقدم منطقه دو قابليت ظرفيت سازي بسياري دارد و با گره گشايي و برداشتن موانع قانوني ، مي توانيم موجبات رفاه شهروندان را فراهم سازيم .

وي با بيان اينكه من خود حدود 8 سال است كه شهروند اين منطقه هستم و بنابر اين تا حد زيادي با مسائل و مشكلات و نيازهاي اهالي منطقه آشنايي دارم ، تصريح كرد : بجاست همكاران برنامه هاي باقيمانده سال را سريعا تهيه و تدوين كنند تا نشان دهيم شهروند مداري بي منت به چه معنا است .

نگبان ، با تاكيد بر اينكه تحقق اين امر نيازمند تلاش فراواني است، ادامه داد : اميدوارم كه در يك تعامل بسيار خوب و با استئانت از ائمه اطهار(ع)، كاري را شروع كنيم كه ثمره آن حلاوت ، شيريني و شهروند مداري را به معناي واقعي كلمه براي شهروندان به ارمغان آورد .

شهردار جديد منطقه دو در پايان صحبتهاي خود تاكيد كرد : هيچ يك از كاركنان شهرداري منطقه 2 در هر سمتي كه باشند ، از كار بركنار نخواهند شد و من نيز اميدوارم كه با همكاري و تعامل مثبت و سازنده، در جهت خدمتگزاري به اهالي اين منطقه گام برداريم .

گفتني است ، نگهبان پيش از اين مسئوليت معاونت فني و عمراني منطقه يك شهرداري تهران را برعهده داشته است .

همچنين در پايان مراسم مذكور از زحمات مهندس ارشاد منش شهردار سابق منطقه دو قدرداني بعمل آمد .