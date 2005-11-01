تعطيلي پنجشنبه ادارات بايد حذف شود/ موافق افزايش تعطيلات زمستاني مدارس هستم

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر ، در خصوص بررسي طرح تعطيلات رسمي كشور افزود : با كاهش اين تعطيلات موافق هستم اما با روزهاي در نظر گرفته شده براي حذف تعطيلات مانند ميلاد امام علي(ع) و شهادت امام جعفر صادق و... به عنوان پايه هاي ديني و ملي كشور ، مخالفم .

وي ، گفت : كميسيون اجتماعي مجلس در رابطه با روزهاي در نظر گرفته شده تعطيلات رسمي كشور بايد به طور دقيق تري تصميم بگيرد .

به گفته آجرلو ، تعطيلات زمستاني و تابستاني مدارس بايد طوري تنظيم شود كه دانش آموزان در اوج سرما و گرما در خانه هاي خود به سر ببرند تا همچون سال گذشته ، آموزش دانش آموزان با تعطيلات غير اصولي فصل سرما دچار آسيب هاي جدي نشود .

وي ، ضمن اشاره به تعطيلات بيش از اندازه در كشور ، خاطر نشان ساخت : اين موضوع ضربه هاي جبران ناپذيري به اقتصاد و بازرگاني كشورمان وارد مي كند ، به طوري كه اغلب خارجي ها از بنده در مورد علت اين همه تعطيلي در ايران سئوال مي كنند.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ، اضافه كرد : از آنجايي كه در بيشتر ادارات روزهاي پنجشنبه علنا تعطيل است بايد با اين موضوع برخورد جدي شود تا به اقتصاد كشور لطمه وارد نشود .