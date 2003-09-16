عباس جهانگيريان رئيس انجمن نمايشنامه نويسان خانه تئاتر كه به تازگي به عنوان مديرعامل خانه تئاتر نيز منصوب شده است در گفت و گو با خبرنگارهنري " مهر" درباره اولين اقداماتش در زمينه امور اجرايي اين خانه متذكر شد: طرحها و كارهاي بسياري در خانه تئاتر هنوز عملي نشده است كه اين طرحها بايد بررسي شود . ابتدا بايد ديد چالشها و مشكلات خانه تئاتر كجاست و انجمن ها خواستهاي خود را ارائه كنند تا ما براساس آن اقدام كنيم.

وي درادامه گفت : در شروع موفق به پيداكردن دو اسپانسر (حمايت كننده مالي) شده ام و مشغول پي گيري طرح مدرك معادل براي مجوزتدريس هنرمندان تئاتر دردانشگاه ها و برگزاري جشنواره تئاتر كودك نوجوان هستم.



رئيس انجمن نمايشنامه نويسان در باره فعاليت هاي اين انجمن نيزافزود: طي توافق به عمل آمده با مر كزهنرهاي نمايشي كميته انتشارات وروابط عمومي انجمن نمايشنامه نويسان در نظر دارد ده اثر از آثار اعضاي اين انجمن را منتشركند. اين آثار نمايشي را هيأت مديره آماده وسپس براي مركزهنرهاي نمايشي ارسال مي كند تا در اين مركز چاپ شوند. 5 كميته ديگر نيز به منظور بررسي و رسيدگي به مشكلات اعضاي انجمن نمايشنامه نويسان تشكيل شده است . از جمله كميته جديدي به نام "كودك ونوجوان" .

وي افزود: اين كميته شامل افراد عضو وغير عضوي مي شود كه در زمينه تئاتر كودك ونوجوان كاركرده اند كه اين كميته دراولين اقدامات خود درصدد ارتباط با آموزش و پروش و كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان است تا شايد بتواند براي چاپ و اجراي آثار نمايشي اعضا از طريق اين مراكز امكاناتي فراهم كند.

وي در ادامه گفت: كميته " بين الملل " نيز يكي ديگر از كميته هاي جديد اين انجمن است كه به بررسي ارتباط نمايشنامه نويسان جهان با نمايشنامه نويسان ايران مي پردازد و در نظر دارد از طرح آموزشي كشورهاي پيشرفته كه از نمايشنامه نويسان كشورهاي در حال توسعه دعوت به عمل مي آورند تا در دوره هاي چند ماهه آموزشي حضور يابند، براي اعضاي خود بهره گيرد .

جهانگيريان همچنين خبر از تشكيل كميته تازه تأسيسي به نام " شهرستان " داد و تصريح كرد: حمايت از نمايشنامه نويسان شهرستاني ، جذب اين هنرمندان براي عضويت در انجمن نمايشنامه نويسان خانه تئاتر وبرگزاري دوره هاي نمايشنامه نويسي در اين شهرستانها از وظايف اين كميته است.

وي دو كميته ديگر اين انجمن را كميته رفاه و كميته آموزش و پژوهش معرفي كرد و گفت : همه اعضاي انجمن در صورت تمايل مي توانند براي عضويت در اين كميته ها اقدام كنند وسعي ما بيشتر در اين است كه اعضاي اين كميته ها ازبين هيأت مديره انجمن نباشند تا فعال عمل كنند.

