به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از تايمز آن لاين، لرد"سينسبري" كه درمجلس لردهاي انگليس در باره امنيت انرژي صحبت مي كرد گفت:" انگليس تا سال 2020 بيست درصد از انرژي پاك خود را ازمنبع انرژي هسته اي تهيه خواهد كرد".

اظهارات اين مقام انگليسي پس از آن اعلام شد كه دولت انگليس اخيراً تصميم گرفته است تا نسل جديدي از نيروگاههاي هسته اي را در اين كشور بسازد ليكن اين مساله با مخالفت گروههاي ديگر مواجه شده است.

طرفداران اين دسته از نيروگاه ها بر اين باورند كه با عنايت به مستهلك بودن نسل قديمي نيروگاههاي هسته اي، انگليس براي رفع نيازهاي خود به انرژي پاك بايد نيروگاه هاي جديد بسازد.

اين لرد انگليسي گفت : انرژي هسته اي مسائل ديگري را از جمله تاثيراتي امنيتي و زيست محيطي به دنبال خواهد داشت اما بررسي نياز انرژي از سوي دولت، بايد مستهلك شدن نيروگاههاي هسته اي و همچنين از بي نيازي به سوخته اي فسيلي را نيز مد نظر قرار دهد.

وي همچنين دراين باره گفت كه مشاركت دولت در اين امر تا اندازه اي صورت خواهد گرفت ليكن دولت نياز دارد تا بخش هاي خصوصي نيز در اين حوزه اقدام به سرمايه گذاري نمايند.