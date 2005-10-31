به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، در مشهد، همايش دانشگاه و دفاع مقدس با هدف گسترش فرهنگ ايثار و شهادت در بين جوانان دانشجو برگزار مي شود.

استادان و انديشمندان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد اين همايش را با مشاركت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، كنگره بزرگداشت بنياد سرداران و بيست و سه هزار شهيد خراسان، سازمان بسيج اساتيد و دانشجويي و سازمان صدا و سيماي خراسان رضوي برگزار مي كنند.