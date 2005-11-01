تيم واليبال راه آهن خراسان درمسابقات ليگ يك شركت خواهد كرد

مسعود معمائي مديرعامل باشگاه راه آهن درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: اگرچه بودجه تيم واليبال راه آهن خراسان تامين شده بود، ولي به دليل عدم همكاري منصوري سرمربي تعيين شده براي تيم صلاح برآن شد تا تيم در ليگ برتر شركت نكند.

وي با بيان اينكه با توجه به اين امر مسئول ورزش راه اهن خراسان پيشنهاد حضور اين تيم در ليگ يك را داد، گفت: موضوع درهيات مديره مطرح شد وبراي حضوراين تيم در ليگ يك به توافق رسيديم، اما درخصوص كادرفني هنوز نظر نهايي صادر نشده است و 11 آبان ماه با حضور مسئول ورزش راه آهن خراسان در اين مورد تصميم گيري خواهد شد.

شايان ذكر است: تيم راه آهن خراسان كه در ليگ برتر حاضربود به علت وجود مشكلاتي در ليگ حاضرنشد.