" خودگرداني جلسات شعر " راهي براي اختصاص مستقيم بودجه هنري به هنرمندان است

عضو شوراي شعرخراسان درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : " خودگرداني جلسات شعر " درست منعكس نشده و در نتيجه توهماتي را ميان هنرمندان و شاعران به وجود آورده است .

عباس ساعي افزود : بنا به طرح قبلي ، بودجه مربوط به فعاليت هاي فرهنگي - هنري به اداره كل ارشاد دراستانها ارسال مي شد وآنها نيز بنا به سليقه خود آن را خرج مي كردند ، در نتيجه گاهي به يك هنرخاص بيشترازشاخه هاي ديگرهنري توجه مي شد و اين بزرگترين مشكل اين طرح بود .

وي افزود : بر اساس طرح جديد پيشنهادي ، با تاسيس كانونهاي هنرهنرمندان خود تصدي امورهنري را به دست خواهند گرفت تا بودجه امور فرهنگي - هنري مستقيما به اهل هنر برسد .

عباس ساعي در ادامه افزود : انجمنها و جلسات مختلف هنري ، فرهنگي و ادبي نيزموظف خواهند بود تا خود را به ثبت برسانند و سپس از طريق هماهنگي با كانون هنر ازبودجه يا اختصاص يافته برخوردار شوند .

كارشناس فعاليت هاي ادبي آموزش و پرورش درادامه گفت : ازلحاظ واگذاري مكان به انجمن ها نيز آنها پس ازتعامل با كانون هنر، براي برگزاري جلسات خود مي توانند مكان مناسبي را در اختيار بگيرند .

وي درخاتمه اظهارداشت : دراين طرح مختصري ازمشكلات طرح هاي قبلي برطرف شده است اما اين كه آيا طرح جديد موفق خواهد بود يا نه ، نيازمند گذشت زمان است .

