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۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۳۲

آيا طرح اخير مسئولان فرهنگي خراسان اجرا خواهد شد ؟

" خودگرداني جلسات شعر " راهي براي اختصاص مستقيم بودجه هنري به هنرمندان است

" خودگرداني جلسات شعر " راهي براي اختصاص مستقيم بودجه هنري به هنرمندان است

عباس ساعي - شاعر و عضو شوراي شعر خراسان ، گفت : " خودگرداني جلسات شعر " راهكاري براي رسيدن بدون واسطه بودجه هنر به اهل هنر و فرهنگ و حذف ادارات واسطه است .

عضو شوراي شعرخراسان درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : " خودگرداني جلسات شعر " درست منعكس نشده و در نتيجه توهماتي را ميان هنرمندان و شاعران به وجود آورده است . 

عباس ساعي افزود : بنا به طرح  قبلي ،  بودجه مربوط به فعاليت هاي فرهنگي - هنري به اداره كل ارشاد دراستانها ارسال مي شد وآنها نيز بنا به سليقه خود آن را خرج مي كردند ، در نتيجه گاهي به يك هنرخاص بيشترازشاخه هاي ديگرهنري توجه مي شد و اين بزرگترين مشكل  اين طرح بود . 

وي افزود : بر اساس طرح جديد پيشنهادي ، با تاسيس كانونهاي هنرهنرمندان خود تصدي امورهنري را به دست خواهند گرفت  تا بودجه امور فرهنگي - هنري مستقيما به اهل هنر برسد . 

عباس ساعي در ادامه افزود : انجمنها و جلسات مختلف هنري ،  فرهنگي و ادبي نيزموظف خواهند بود تا خود را به ثبت برسانند و سپس از طريق هماهنگي با كانون هنر ازبودجه يا اختصاص يافته برخوردار شوند . 

كارشناس فعاليت هاي ادبي آموزش و پرورش درادامه گفت : ازلحاظ واگذاري مكان به انجمن ها نيز آنها پس ازتعامل با كانون هنر، براي برگزاري جلسات  خود مي توانند مكان مناسبي را در اختيار بگيرند . 

وي درخاتمه اظهارداشت : دراين طرح مختصري ازمشكلات طرح هاي قبلي برطرف شده است اما اين كه آيا طرح جديد موفق خواهد بود يا نه ، نيازمند گذشت زمان است .

کد مطلب 247612

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