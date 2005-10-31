برخي ادارات دولتي همانند يك زمين فوتبال مردم را به يكديگر پاس مي‌ دهند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رسا، آيت الله مكارم شيرازي امروز در اين مراسم كه گروهي از دانش ‌آموزان بسيجي و نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي نيز حضور داشتند، افزود: هنگامي كه ما به جوانان مومن و ارزشي بسيجي نگاه مي‌ كنيم به آينده نظام و انقلاب خوش بين مي‌ شويم زيرا اين بسيجيان تمام وجودشان را در اختيار انقلاب و اين كشور قرار داده ‌اند و تا اين جوانان هستند مطمئن هستيم كه دشمن نمي ‌تواند براي ما مشكل ايجاد كند.

وي با بيان اينكه نسل شهدا گذشت و امروز جوانان جديد آمده ‌اند، خطاب به حضار اظهار داشت: شما نسل جواني كه امروز آمده ‌ايد بايد سرمايه ‌هايي كه گذشتگان و شهدا در اختيار ما قرار دادند را حفظ كنيد.

اين مرجع تقليد در بخش ديگري از سخنان خود حاكم شدن اخلاق اسلامي در ادارات، نهادها و جامعه را خواستار شد و اضافه كرد: وقتي وارد برخي ادارات مي ‌شويم بايد برخوردها، برخورد اسلامي باشد ولي عده‌اي از مسئولين ادارات فكر مي‌ كنند مالك و سرور مردم هستند. آنها نمي ‌دانند كه خادم مردم هستند و آن حقوق كه دريافت مي ‌كنند و آن پستي را كه در آن هستند توسط همين مردم به آنها داده شده است و بايد به عنوان خدمتگزار مردم خدمت كنند.

آيت الله مكارم شيرازي ادارات دولتي را همانند يك زمين فوتبال دانست كه مردم را به يكديگر پاس مي‌ دهند و گفت: وضعيت ادارات ما از اخلاق اسلامي به دور است. اخلاق اسلامي مي‌ گويد هر كس به شما مراجعه كرد با خوش رويي از او استقبال كنيد. اگر اخلاق اسلامي در بازار، ادارات و جامعه حاكم شود بسياري از مشكلات ما كم مي ‌شود و جامعه ما به يك گلستان تبديل خواهد شد.