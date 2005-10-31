پليس كانادا و پرونده اي سياه از قتل ، شكنجه ، رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز

به گزارش خبرگزاري مهر، در زير به مواردي كه استفاده از تفنگ تيزر منجر به مرگ مظنونين در ايالت هاي مختلف شد، اشاره مي شود:

* ايالت بريتيش كلمبيا :

1- در 19 آوريل 2003 Terry Hanna پنجاه و يك ساله به فاصله كمي بعد از هدف قرار گرفتن با اسلحه تيزر بوسيله افسران Burnaby RCMP كشته شد.

2- Clayton Alvin Willey سي و سه ساله از Prince George در 22 ژوئيه 2003 بعد از اينكه توسط افسران RCMP با تفنگ تيزر مورد اصابت قرار گرفت، كشته شد.

3- در 1 مي 2004 پليس ونكوور يك جوان 25 ساله رومي بنام آندره چيكوف Andreichikov را با اسلحه تيزر از پاي در آورد.

4- در 23 ژوئن 2004 Robert Bagnall 54 ساله با اسلحه تيزر توسط افسر پليس ونكوور كشته شد.

* سرزمين يوكان Yukon Territories :

كلارك وايت هاوس Clark Whitehouse سي و چهار ساله در سپتامبر 2003 با اسلحه تيزر بوسيله افسران RCMP كشته شد.

* ايالت آلبرتا Alberta

Perry Ronald در 23 مارس 2004 با اسلحه تيزر توسط افسر پليس ادمون تون Edmonton police Department كشته شد.

اسلحه Taser كه توسط پليس كانادا براي سركوب مردم استفاده مي شود

* ايالت انتاريو

1- در 13 مي 2004 پيتر لامونداي Peter Lamonday كارگر باغباني 33 ساله تقريبا 20 دقيقه بعد از اينكه توسط افسران سرويس پليس لندن London police service - LPS با استفاده از تفنگ تيزر مورد حمله قرار گرفت، كشته شد.

در 17 ژوئيه 2004 Jerry Knight بوكسور نيمه حرفه اي 29 ساله توسط افسر پليس منطقه peel كشته شد.

به گزارش مهر، سازمان عفو بين الملل در ادامه گزارش خود به سوء استفاده گسترده پليس كانادا از اسلحه تيزر حتي در مواقع غير تهديد آميز نيز اشاره كرده و آورده است. پليس كانادا براي دستگيري افرادي كه حتي مقاومتي از خود نشان نمي دهند و يا عليه تظاهرات غير خشونت آميز از اين اسلحه استفاده كرده است. اين اقدام پليس نقض آشكار استانداردهاي بين المللي منع شكنجه، خشونت، رفتارهاي غير انساني و تحقير آميز از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه از سال 1976 در كانادا به مرحله اجراء در آمده و كنوانسيون ضد شكنجه كه در 1987 مورد تصويب كانادا قرار گرفت، مي باشد. در ادامه عفو بين الملل موارد زير را بعنوان شواهدي بر استفاده گسترده پليس كانادا از اسلحه تيزر كه منجر به وارد آمدن صدمات و نقص عضو به شهروندان كانادايي گرديده است گزارش كرده است :

نمونه اي از سلاح هاي پليس كانادا

* ايالت بريتيش كلمبيا :

1- در فوريه 2004 افسر RCMP چندين بار در اوت 2001 از ناحيه صورت، اطراف كليه، بازو و دست Robert Thomas سي ساله كه داراي پريشان حواسي نيز بود، را با استفاده از تفنگ تيزر مصدوم نمود.

2- در 28 مارس 2003 Germain Quesnel كانادايي فرانسوي الاصل به هنگام حمله افسر Richmond RCMP دچار سكته قلبي گرديد.

3- در 30 مي 2003 فليپ اسپايسر Phillip Spicer افسر 58 ساله Richmond RCMP در داخل اتومبيل پاترول مورد اصابت تيزر از ناحيه شانه قرار گرفت.

يكي از افرادي كه با سلاح Taser توسط پليس كانادا مضروب شده است

* ايالت انتاريو

1- در 24 فوريه 2004 كميسيون شكايات عمومي RCMP (آژانس مستقل ديده بان حقوق بشري) در گزارش نهايي خود به اجلاس سران كشورهايي آمريكايي (2001) در كبك اعلام كرده است كه پليس RCMP از اسلحه تيزر بر عليه تظاهرات آرام در موارد متعددي استفاده كرده است.

2- افسر RCMP فردي بنام Paul Smith نماينده سازمان داوطلبانه غير انتفاعي محلي را كه در حال عكس گرفتن از تظاهرات بود، افسر پليس اتاوا دوبار با اسلحه تيزر به وي حمله كرد. بنابر گفته ناظران وي نه خشونت طلب بود و نه مبارز.

3- خانم Heidi Rimke بدليل شركت در تظاهرات، از سوي پليس اتاوا از ناحيه سينه مورد اصابت تيزر قرار گرفت.

* ايالت آلبرتا :

1- در 30 ژوئيه 2002 افسران پليس Edmontond پس از دستگيري يك خانم دست هاي وي را بستند و براي ساكت كردن وي با اسلحه وي را مورد هدف قرار دادند.

2- در 5 اكتبر 2002 يك جوان بومي 25 ساله توسط افسر پليس Edmonton مورد حمله قرار گرفت.

موارد نقض حقوق بشر بوميان در كانادا

ردلف استاونهاگن گزارشگر ويژه بررسي وضعيت حقوق بشر بوميان در خلال ماه ژوئن سال گذشته از كانادا ديدار نمود و حاصل بررسي خود را طي سند E/CN 4/2005/Add.3 به آخرين اجلاس كميسيون حقوق بشر نشست شصت و يكم مورخ 14 مارس الي 22 آوريل 2005 ارائه نمود. گزارش مزبور مبين مشكلات جدي و وضعيت اسفبار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوميان كانادا مي باشد.

گزارش ياد شده ضمن انعكاس مشاهدات عيني گزارشگر ويژه، ارزيابي و ديدگاههاي سازمانهاي دولتي و غير دولتي كانادا در مورد مردم بومي اين كشور را گرد آوري نموده است.

وي طي گزارش مزبور تصريح مي نمايد كه شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي، انساني، رفاهي و كيفيت زندگي بوميان از ديگر كاناداييها پايين تر است. فقر و مرگ و مير كودكان، شيوع بيماري، خشونت و فحشا در ميان بوميان بيشتر از ساير كاناداييها مي باشد. دسترسي بوميان به آموزش و پرورش استانداردهاي بهداشتي، مسكن، منابع درآمد و فرصتهاي اقتصادي پايين تر از بخشهاي ديگر مي باشد.

گزارش با اشاره به سابقه محروميت بوميان تاكيد دارد كه از زمان استقرار استعمار در كانادا از بوميان سلب مالكيت شده و دسترسي آنها به منابع و فرهنگ محدود گرديده است.

در مورد زنان بومي، انجمن زنان بومي كانادا و ديگر موسسات ذيربط اعلام نموده اند كه قريب به 500 زن بومي طي 5 سال گذشته به قتل رسيده و يا ناپديد شده اند.

در حوزه مسايل قضايي، در گزارش آمده است كه دادگاه عالي كانادا اعلام نموده كه تبعيض سيستماتيك در سيستم كيفري وجود دارد. بوميان نسبت به اينكه حقوق آنها در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته، اما اين شناسايي در سياستهاي دولت رعايت نمي شود ناراضي هستند.

در گزارش تصريح شده است كه هنوز بوميان به تناوب قرباني تعبيض و نژاد پرستي مي باشند. انتظار زندگي در ميان بوميان پايين تر و بيماري هاي مختلف در بين آنان شايع تر است و كودكان كمتري دوره دبيرستان را به پايان ميرساند و تعدادي محدودي به دانشگاه راه مي يابند.

60 درصد كودكان بوميان زير خط فقر زندگي مي كنند. اين در حالي است كه در شهر ويپنگ 80 درصد بوميان ساكن اين شهر زير خط فقر به سر مي برند.

به گزارش مهر، وضعيت مسكن بوميان از جمله مشكلات جدي اين جامعه مي باشد، به گونه اي كه خانه هايي كه بوميان در آن سكونت ندارند، نياز به تعمير جدي داشته و 13400 محل سكونت بوميان نياز به تعمير اساسي و 6000 خانه بايد فورا تغيير مسكن دهند. فقدان آب لوله كشي در خانه هاي بوميان 90 درصد از منازل غير بوميان كانادا مي باشد و 10 هزار منزل مسكوني بوميان آب لوله كشي ندارند.

تفاوت انتظار زندگي ميان بوميان و غير بوميان 6/4 سال مي باشد. در منطقه نونويت آمار خودكشي در ميان بوميان و غير بوميان 10 بار بيشتر از سطح ملي در كانادا مي باشد.

در زمينه حق مالكيت بوميان، بر اساس گزارش هاي منتشره، حق مالكيت بوميان بر زمين هاي آباء و اجدادشان از سوي دولت محترم شمرده نمي شود و حق آنها بر منابع جنگلي و ماهيگيري در بسياري از موارد شناسايي نشده است.

شايان ذكر است، بوميان كانادا با جمعيتي نزديك به 1/3 ميليون نفر، 10 درصد جمعيت 30 ميليوني كانادا را تشكيل مي دهند.