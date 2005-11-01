  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۰۱

در جمع طلاب مدرسه نواب مشهد عنوان شد:

حجت الاسلام مهدوي : اسلام دين اعتدال است

در دين اسلام اعتدال مورد تأكيد بسيار قرار گرفته و دوري از فراط و تفريط ضروري عنوان شده است .

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد حجت الاسلام مهدي مهدوي استاد مدرسه عالي نواب ضمن بيان اين مطلب در ميان طلاب اين مدرسه افزود: در اسلام اعتدال در تمام شئون زندگي مورد تأكيد قرار گرفته است و اين اصل از اصول مؤكد اسلام در زندگي ديني و اجتماعي است.

وي كه در جلسه درس اخلاق و تحت عنوان ويژگيهاي عبادالرحمن سخن مي گفت، افزود: در اسلام و در ميان اصول اعتدال، اولين اصل در زمينه اعتدال عقيدتي است كه متأسفانه امروز و در برخي موارد اين امر در جامعه ما به افراط يا تفريط كشيده شده است .

مهدوي اظهار داشت: با وجود جايگاه  رفيع و والاي ائمه اطهار نگرش به اين بزرگان بايد به شأن تثبيت  شده آنها باشد و زياده روي  در مدح  يا كاستي در نگرش  به جايگاه اين عزيزان  كه امروز در برخي مجالس مشاهده مي شود از مظاهر بارز  افراط و تفريط است .

وي شالوده شريعت اسلام را بر پايه اعتدال دانست و گفت: افراط و تفريط از نشانه هاي جهالت است و عموميت اعتدال در جامعه اسلامي از مظاهر تفوق و توسعه انديشه اعتدال خواهد بود .

استاد مدرسه عالي نواب در پايان اظهار داشت: دين اسلام بر خلاف اديان همچون هندوئيسم و بوديسم تكامل انسان را بر حفظ اعتدال مي داند .

کد مطلب 247658

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها