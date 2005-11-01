حجت الاسلام مهدوي : اسلام دين اعتدال است

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد حجت الاسلام مهدي مهدوي استاد مدرسه عالي نواب ضمن بيان اين مطلب در ميان طلاب اين مدرسه افزود: در اسلام اعتدال در تمام شئون زندگي مورد تأكيد قرار گرفته است و اين اصل از اصول مؤكد اسلام در زندگي ديني و اجتماعي است.

وي كه در جلسه درس اخلاق و تحت عنوان ويژگيهاي عبادالرحمن سخن مي گفت، افزود: در اسلام و در ميان اصول اعتدال، اولين اصل در زمينه اعتدال عقيدتي است كه متأسفانه امروز و در برخي موارد اين امر در جامعه ما به افراط يا تفريط كشيده شده است .

مهدوي اظهار داشت: با وجود جايگاه رفيع و والاي ائمه اطهار نگرش به اين بزرگان بايد به شأن تثبيت شده آنها باشد و زياده روي در مدح يا كاستي در نگرش به جايگاه اين عزيزان كه امروز در برخي مجالس مشاهده مي شود از مظاهر بارز افراط و تفريط است .

وي شالوده شريعت اسلام را بر پايه اعتدال دانست و گفت: افراط و تفريط از نشانه هاي جهالت است و عموميت اعتدال در جامعه اسلامي از مظاهر تفوق و توسعه انديشه اعتدال خواهد بود .

استاد مدرسه عالي نواب در پايان اظهار داشت: دين اسلام بر خلاف اديان همچون هندوئيسم و بوديسم تكامل انسان را بر حفظ اعتدال مي داند .

