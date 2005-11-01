رؤيت هلال ماه شوال در خانه نجوم مشهد انجام مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در مشهد خانه نجوم مشهد ، به مناسبت اولين سالگرد افتتاح اين مركز و همزمان با فرا رسيدن عيد سعيد فطر مراسمي را برگزار مي كند .

بنابراين گزارش، مراسم فوق با حضور امام جمعه مشهد و جمعي از اساتيد علمي يازدهم آبانماه در خانه نجوم مشهد واقع در مجتمع فرهنگي غدير برگزار مي شود .

دانش آموزان مدارس مشهد نيز در اين مراسم حضور خواهند داشت و پس از سخنراني علمي اساتيد در پايان مراسم همراه با ساير علاقمندان هلال ماه شوال را رؤيت خواهند كرد .

بر اساس اعلام خانه نجوم مشهد اين برنامه از چهارشنبه شب اجرا خواهد شد .