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۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۰۲

از چهارشنبه شب؛

رؤيت هلال ماه شوال در خانه نجوم مشهد انجام مي شود

رؤيت هلال ماه شوال در خانه نجوم مشهد انجام مي شود

خانه نجوم مشهد، طي برنامه اي امكان رؤيت هلال ماه شوال را براي علاقمندان فراهم كرده است .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در مشهد خانه نجوم  مشهد ، به مناسبت اولين سالگرد افتتاح اين مركز و همزمان با فرا رسيدن عيد سعيد فطر مراسمي را برگزار مي كند .

بنابراين گزارش، مراسم  فوق با حضور امام جمعه مشهد و جمعي از اساتيد علمي يازدهم آبانماه در خانه نجوم مشهد واقع در مجتمع فرهنگي غدير برگزار مي شود .

دانش آموزان مدارس مشهد نيز در اين مراسم حضور خواهند داشت و پس از سخنراني علمي اساتيد در پايان مراسم همراه با ساير علاقمندان هلال ماه شوال را رؤيت خواهند كرد .

بر اساس اعلام خانه نجوم مشهد اين برنامه از چهارشنبه شب اجرا خواهد شد .

کد مطلب 247663

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