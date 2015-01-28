مرکل و اوباما اوضاع اوکراین را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت،" آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان و "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی شب گذشته خود درباره آخرین رویدادهای اوکراین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: اوباما و مرکل درباره حمایت‌های روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین و ناکامی مسکو در اجرای تعهداتش براساس توافقنامه مینسک ابراز نگرانی کردند.

این دو مقام درباره اینکه روسیه باید پاسخگوی اقداماتش درباره بحران اوکراین باشد نیز به توافق رسیدند.

وخامت اوضاع اخیر در شرق اوکراین مقامات اوکراین و جامعه جهانی را به شدت نگران کرده است.