جشن های دهه فجر باید با حضور فعال مردمی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بابادی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر استان کرمانشاه، از انقلاب اسلامی به عنوان یک استثناء در تاریخ یاد کرد و افزود: انقلاب ما یک انقلاب مردمی بود و حضور مردم در سال های پس از آن تداوم آن را تضمین کرده است.

وی افزود: رژیم طاغوت با وجود حمایت بیگانگان در برابر قدرت ایمان و اراده ملت ایران و تدبیر امام راحل (ره) توان مقاومت نداشت و به زانو درآمد.

رضایی خاطر نشان کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب بر حضور و مشارکت مردم در صحنه های محتلف تاکید داشت و مدیریت امور را به خود آنها واگذار کرده بود که نمونه بارز آن در ایام دفاع مقدس بارز و مشهود است.

استاندار کرمانشاه در ادامه بر لزوم پر رنگ شدن نقش مردم در برگزاری جشن ها و برنامه های انقلاب تاکید کرد و گفت: جشن های ملی نباید دولتی باشد.

وی تصریح کرد: شور و حال برنامه هایی که توسط مردم اجرا می شود، بسیار بیشتر است.

رضایی در پایان لزوم خودداری از برنامه ها و سخنرانی های کلیشه ای را یادآور شد و گفت: نوآوری در اجرای برنامه ها و سپردن کارها به مردم موجب بهبود بخشیدن فضای مراسمات خواهد شد.