محمدامین علی مددی دبیر همایش ملی نویسندگان و ناشران مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این همایش در روز پنجشنبه ۹ بهمن‌ماه اظهار داشت: این همایش ملی با حضور ناشارن و نویسندگان فعال در عرصه مهدویت که بر اساس فراخوان منتشر شده در زمستان سال جاری معرفی و شناسایی شده‌اند فردا در فرهنگسرای گلستان تهران واقع در میدان هلال‌احمر برگزار می‌شود.

تصریح کرد: این همایش از سوی انتشارات موسسه آینده روشن و به منظور بررسی دغدغه‌ها و نیازهای نویسندگان و ناشران فعال در عرصه مهدویت و نیز بررسی راهکارهای راهبری در امر اشاعه، توقیت و ترویج مساله مهدویت با حضور مسئولان و مدیران فرهنگی کشور برگزار می‌شود.

به گفته دبیر اجرایی این همایش جمع زیادی از مدیران فرهنگی کشور از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس دفتر مقام معطم رهبری، مسئولان فرهنگی نهاد ریاست جمهوری و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نیز سازمان تبلیغات اسلامی به ین همایش دعوت شده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از همایش نیز به ارائه مقالات برگزیده در فراخوان اختصتص خواهد داشت که در قالب پنل‌هایی ارائه خواهد شد.

همایش ملی ناشران و نوینسدگان مهدوی از ساعت ۸:۳۰ روز پنجشنبه نهم بهمن در سالن همایش فرهنگسرای گلستان واقع در میدان هلال‌احمر تهران برگزار می‌شود.