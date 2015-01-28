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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۰۰

افزایش ادوات نظامی توسط ارتش رژیم صهیونیستی در جولان و مزارع شبعا

افزایش ادوات نظامی توسط ارتش رژیم صهیونیستی در جولان و مزارع شبعا

منابع عربی از افزایش ادوات نظامی توسط ارتش رژیم صهیونیستی در مزارع شبعا وجولان ، همزمان با اعلام حالت فوق العاده در این مناطق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر پایگاه النشره با انتشار خبری از افزایش ادوات نظامی رژیم صهیونیستی در امتداد خط آبی، مزار شبعا و جولان خبر داد.

بر اساس این گزارش همزمان با استقرار حجم وسیعی از ادوات نظامی در شبعا و جولان تعداد جنگنده های اسرائیلی که بر فراز این مناطق نیز در پروازند افزایش یافته است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان در مرزهای شمالی خود حالت فوق العاده الام کرده و پس از تبادل حملات موشکی در جولان میان سوریه و اسرائیل، این رژیم همچنان به ساکنان این مناطق توصیه می کند که درپناهگاه ها بمانند.

کد مطلب 2476728

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