افزایش ادوات نظامی توسط ارتش رژیم صهیونیستی در جولان و مزارع شبعا

به گزارش خبرگزاری مهر پایگاه النشره با انتشار خبری از افزایش ادوات نظامی رژیم صهیونیستی در امتداد خط آبی، مزار شبعا و جولان خبر داد.

بر اساس این گزارش همزمان با استقرار حجم وسیعی از ادوات نظامی در شبعا و جولان تعداد جنگنده های اسرائیلی که بر فراز این مناطق نیز در پروازند افزایش یافته است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان در مرزهای شمالی خود حالت فوق العاده الام کرده و پس از تبادل حملات موشکی در جولان میان سوریه و اسرائیل، این رژیم همچنان به ساکنان این مناطق توصیه می کند که درپناهگاه ها بمانند.