شهروندان نکایی با وجود آلایندگی صنایع شهر از حق سلامت ناکام مانده اند

محمدرضا غلامی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت حق سلامت شهروندان نکایی بیان داشت: شهرستان نکا به عنوان شهر صنعتی و با وجود کارخانه سیمان مازندران و نیروگاه شهید سلیمی آلایندگی بسیار فراوانی را برای شهروندان به دنبال دارد که افزایش بیماری ها و روند رو به رشد بیماران سرطانی و خاص در این شهرستان به عنوان یکی از چالش های زیست محیطی شهروندان نکایی قلمداد می شود.

وی افزود: با وجود اینکه شهرستان های همجوار نکا از آلایندگی کمتری در سطح شهر برخوردارند اما از درصد جذب اعتبارات و حق آلایندگی بیشتری برخوردار هستند، لذا انتظار می رود مدیران ارشد استان و شهرستان برای برون رفت از این مشکل زیست محیطی با پیگیری به هنگام حق آلایندگی نکا را جذب و بر درآمد و اعتبارات شهرستان بیافزایند.

رئیس شورای اسلامی نکا اضافه کرد: کارخانه سیمان درود با وجود روند رو به رشد آلایندگی در سطح شهر به شهروندان خود ماهیانه حق سلامت پرداخت می کند اما در سطح شهرستان نکا با وجود آلودگی و آلایندگی این کارخانجات در سطح شهرستان مردم از حق سلامت ناکام ماندند و علی رغم تمامی این آلایندگی ها تمامی عوارض آن توسط خزانه استان دریافت می شود.

غلامی ادامه داد: حق مردم نکا بوده که تاکنون از حق سلامت و حق آلایندگی برخوردار باشند که خوشبختانه با پیگیری ها و چانه زنی ها ی مکرر در سطح استان با در خواست محکم و قانونی خواستار جذب حق آلایندگی شهرستان نکا شدیم.

وی با بیان اینکه افزایش عوارض در شهر نکا امری غیر منطقی است، تصریح کرد: شهرستان نکا با وجود مهاجرت روستاییان کارگر به سطح شهر و فعالیت اکثریت مردم در حوزه کارگری در طبقات پایین جامعه قرارگرفتند که روند افزایش عوارض شهری و تعرفه ها برای ارائه خدمات شهری برای شهروندان امری غیر منطقی است.

این مقام مسئول افزود: شوراها و شهرداری ها باید به دنبال درآمد پایدار باشند و با تولید فکر و تفکر اقتصادی زمینه ارائه بسته خدماتی را برای شهروندان محیا کنند.

رئیس شورای اسلامی نکا با اشاره به اینکه بودجه شهرداری پاسخگوی پروژه های عمرانی شهر نیست، بیان کرد: با وجود اینکه سال گذشته بودجه شهرداری نکا یکصد و پنجاه میلیارد ریال بوده ۶۰ درصد در بخش جاری و ۴۰ درصد در حوزه عمرانی هزینه شده که متاسفانه این مقدار بودجه در سال جاری پاسخگوی پروژه ها نبوده در واقع بودجه شهرستان باید بیش ۲۰ میلیارد تومان باشد تا بتواند بخش اعظمی از مشکلات را مرتفع کند.

غلامی اضافه کرد: تامین بودجه از طریق عوارض و افزایش تعرفه در شهرستان امری غیر منطقی است لذا در این راستا باید راهکاری در جهت جذب اعتبارات و توسعه منابع پایدار بیابیم.

وی ادامه داد: جذب منابع استانی، ملی و همچنین رسیدگی به پروژه های شهرستان نیازمند مدیری برتر، پیگیر و قدرت چانه زنی بسیار بالا است تا از این طریق بتواند با جذب اعتبارات خواسته های مردم را برطرف کند.

رئیس شورای اسلامی نکا با تاکید بر جذب توریست در شهرستان نکا متذکر شد: خوشبختانه شهرستان نکا از ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری فراوانی برخوردار است که می توان از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کرد و دراین راستا میتوان زمینه اشتغال فراوانی را برای شهرستان به ارمغان آورد همچنین جهت جذب توریست مقرر شد آلاچیق هایی در ورودی شهرستان من جمله مقابل مسکن مهر و شهرک شهید عباسپور قرار گیرد.

غلامی در پایان خاطرنشان کرد: به صورت جدی با فضاسازی و زیبا سازی سطح شهر و تفرجگاه ها در صدد جذب توریست و گردشگران به این شهرستان هستیم.