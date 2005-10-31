سليمي نمين : رسانه ها در انعكاس اظهارات اخير رييس جمهور ضعيف عمل كردند// نبود سخنگو در دولت زمينه را براي سوء استفاده رسانه هاي خارجي فراهم كرد// هر وزارتخانه بايد يك سخنگو داشته باشد

عباس سليمي نمين در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد، در خصوص اظهارات اخير دكتر احمدي نژاد درهمايش "جهان بدون صهيونيسم" گفت: سخنان اصولگرايانه رئيس جمهور مورد سوء استفاده رسانه هاي غربي واقع شد و در اين خصوص لازم بود سخنگوي دولت موضع واقعي ايران را براي جهانيان اعلام مي كرد.

وي با اظهار تاسف از نبود سخنگو در هيات دولت گفت: لازم است هر چه سريعتر اين نقص برطرف گردد تا در خصوص جديدترين اخبار و مواضع رييس جمهور و قوه مجريه، سخنگو به تشريح و تبيين آنها بپردازد . مدير مركز مطالعات تاريخ ايران همچنين اظهار داشت: از نظر جمهوري اسلامي ايران رژيم نژاد پرست اسرائيل مشروعيت ندارد، اما ايران از زندگي يهوديان در فلسطين حمايت مي كند در حالي كه رسانه هاي غربي وانمود كردند ايران خواهان خروج يهوديان از فلسطين است

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اين روزنامه نگار و فعال سياسي با ابراز ناخرسندي از وضعيت اطلاع رساني رسانه ملي در داخل و خارج و برخي رسانه هاي داخلي از اظهارات اخير احمدي نژاد در همايش جهان بدون صهيونيزم اظهار داشت: رسانه ملي داراي ضعف هاي جدي است، زيرا قبل از مشخص نمودن چالش ها به موضع گيري در آن خصوص مي پردازد . سليمي نمين افزود: قبل از موضع گيري خصمانه بايد ابتدا چالش ها را براي آحاد ملت تبيين كرد و سپس به آن مسائل واكنش نشان داد . وي خاطر نشان كرد : رسانه ها بايد با پرهيز از پيشداوري ها، اخبار را به مردم منتقل كنند و قضاوت را به مردم واگذارند.



اين روزنامه نگار و تحليل گر سياسي با اشاره به عدم معرفي سخنگو پس از گذشت 2 ماه از تشكيل دولت جديد تصريح كرد : به دليل تخصصي شدن علوم، حتي لازم است هر وزارتخانه اي يك سخنگو داشته باشد؛ زيرا سخنراني، تنها راه انتقال برنامه ها و اهداف دولت نيست .

وي با بيان اينكه تعامل دولت و رسانه ها مطلوب نيست، گفت: ارتباط يك سويه رئيس جمهور با مردم در رسانه ملي در هنگام ضرورت قابل توجه است، اما ارتباط دوسويه رئيس جمهور و حضور در كنفرانس هاي خبري و پاسخگويي به نمايندگان جرايد جهت اطلاع از خواست هاي مردم و برنامه هاي دولت شايان توجه است .

سليمي نمين با تاكيد بر اينكه نباد به كليه رسانه ها از نگاه حزبي نگريست، افزود: اگر مقامات اجرايي رسانه ها را حزبي تلقي كنندف تعامل منطقي دولت و رسانه شكل نمي گيرد.