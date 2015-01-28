اسامی ۱۷۰ نماینده ای که از رحیمی پول دریافت کرده اند را منتشر کنید

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی کمال الدین پیر موذن نماینده مردم اردبیل در جمع خبرنگاران از تنظیم نامه ای خطاب به رئیس مجلس با امضای ۳۰ نماینده خبر داد.

وی جواد هروی، عبدالکریم حسین زاده، عبدالوحید فیاضی و خود را از طراحان اصلی این نامه خواند و گفت: در این نامه خواستار ارائه اسامی ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم و نهم که از رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق پول گرفته اند شد.

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا دست یابی به نتیجه نهایی این موضوع را بررسی خواهیم کرد.