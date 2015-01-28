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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۲۲

تعدادی از نمایندگان در نامه ای به ریاست مجلس خواستار شدند؛

اسامی ۱۷۰ نماینده ای که از رحیمی پول دریافت کرده اند را منتشر کنید

اسامی ۱۷۰ نماینده ای که از رحیمی پول دریافت کرده اند را منتشر کنید

نماینده اصلاح طلب مجلس از ارائه نامه ای به رئیس مجلس با امضای ۳۰ نماینده برای معرفی ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم و نهم که از رحیمی معاون اول رئیس جمهور پیشین پول دریافت کرده اند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی کمال الدین پیر موذن نماینده مردم اردبیل در جمع خبرنگاران از تنظیم نامه ای خطاب به رئیس مجلس با امضای ۳۰ نماینده خبر داد.

وی جواد هروی، عبدالکریم حسین زاده، عبدالوحید فیاضی و خود را از طراحان اصلی این نامه خواند و گفت: در این نامه خواستار ارائه اسامی ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم و نهم که از رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق پول گرفته اند شد.

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا دست یابی به نتیجه نهایی این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

 

کد مطلب 2476750

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