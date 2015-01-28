به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جوهری شامگاه سه شنبه در ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان کرمانشاه، از اجرای ۶۰۰ برنامه ورزشی به مناسبت دهه فجر امسال در استان خبر داد.

وی، اظهار داشت: افتتاح ورزشگاه ۱۵ هزار نفری کرمانشاه با حضور وزیر ورزش و جوانان از شاخص ترین این برنامه ها است.

جوهری خاطر نشان کرد: همچنین رایزنی هایی برای حضور تیم منتخب ۹۸ کشورمان در کرمانشاه صورت گرفته و در صورت محقق شدن، این تیم دیدار دوستانه ای را با منتخب پیشکسوتان استان در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری برگزار خواهند کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در ادامه به برگزاری مسابقات بین المللی کشتی جام تختی در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: تا کنون ۲۰ تیم برای حضور در رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند.

وی با اشاره به آمادگی سالن امام (ره) کرمانشاه برای میزبانی مسابقات، تصریح کرد: با تلاش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته هیچ مشکلی برای برگزاری مسابقات وجود دارد.

جوهری یادآور شد: مسابقات کشتی جام تختی ۲۳ و ۲۴ بهمن در سه رشته آزاد، فرنگی و پهلوانی برگزار می شود.