۸۰۰۰ خانوار مددجوی مازندران سرویس بهداشتی و حمام ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور طهماسب پور صبح چهارشنبه در همایش شورای زکات در ساری با بیان اینکه کمیته امداد فضای جامعه را به سمت انفاق و نیکوکاری پیش می برد، گفت: مدیریت بر فقر و فقرا از کارهای کمیته امداد است.

وی با اشاره به هشت هزار فارغ التحصیل تحت پوشش کمیته امداد افزود: کمیته امداد در سال ۸۷ طرح زکات را در استان را شروع کرد که در آن زمان ۴.۵ میلیارد تومان زکات جمع آوری شده است.

طهماسب پور با بیان اینکه میزان زکات جمع آوری شده در سال گذشته ۲۰۳ میلیارد ریال بود، گفت: این میزان برای نیازمندان، مساجد و تکایا، حسینه و خانه عالم و غیره شده است.

وی میزان دریافت سهم تشویقی زکات از دولت را ۱.۵ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: امسال توصیه شد که روحانیون به مسئله زکات ورود پیدا کنند که در این راستا ۲۴ روحانی و مبلغ مشغول فعالیت هستند که واسطه ای بین زکات و دولت هستند.

طهماسب پور یادآور شد: ۴۲ میلیارد تومان زکات مستحبی و پروژه ای جمع آوری شد که ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صرف فقرای همان مناطق و مابقی نیز صرف مساجد، تکایا و امثال آن شد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران گفت: امسال با اعتبارات دولت هزار و ۲۰۰ حمام و سرویس بهداشتی در مناطق روستایی و مرحوم ساخته شد که این میزان تا پایان سال به هزار و ۵۰۰ واحد می رسد.

طهماسب پور افزود: امسال تا پایان سال هزار نوعروس را از محل اعتبارات زکات به خانه بخت بفرستیم.