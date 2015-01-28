ناهماهنگی در سیمای شهرها/ هوای پاک آرزویی دست نیافتنی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در مراسم رونمایی از فیلم و کتاب «پنج هزار سال مهندسی ایرانی»، تحصیل در دانشگاه تهران را مایه افتخار دانست و گفت: ما دانش‌آموخته استادان بزرگ و ادامه دهنده میراث مهندسی ایرانی هستیم که بیش از پنج هزار سال سابقه دارد. همزمان با بزرگداشت هشتادمین سال تاسیس دانشکده فنی گردهم آمده‌ایم و امیدوارم که افتخار ما تنها متکی به گذشته نباشد بلکه بتوانیم راهی را برای آینده باز کنیم تا موجبات توسعه ایران را فراهم کنیم.

وی افزود: سرزمین ایران با تاریخ هزاران ساله قلمرو فرهنگی وسیعی را در پهنه گیتی گسترانده است و موجب شکل‌گیری میراث گران‌بهایی در این دشت بزرگ شده است. شهرها متاثر از عوامل فرهنگی شکل گرفته‌اند و قابل بررسی کاربردی هستند. بخش زیادی از شهرها نیز به صورت میراث معنوی و غیرکاربردی دارای ارزش صیانت، قابل توجه‌اند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در اینجا تاکید بر آن است که به مهندسی به عنوان میراث با ارزش گذشته توجه شود تا بتوان ارزش آن را در زندگی امروز هم تداوم داد. شکی نیست که پاسداشت از این آثار و ارزش‌های فنی حاصل این میراث مهم است اما در اینجا به جنبه دیگر مهندسی می‌توان اشاره کرد که آن نقش جاودان معماران، مهندسان و حکمای آن روزگار در زندگی فردی و اجتماعی در شهرهای کهن است.

آخوندی تصریح کرد: در آن دوران مهندسان فرهنگ نانوشته‌ای را سینه به سینه حمل می‌کردند و به روش استاد شاگردی انتقال می‌دادند. این نوع انتقال علاوه بر تجربیات و دانش فنی، شامل اخلاق حرفه‌ای و تعهدات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نیز می‌شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در آن زمان جامعه از نهادهای نظارتی متداول دوران معاصر بهره‌مند نبود اما آنان خود مقید به رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای بودند. با این وضع حقوق شهروندی همه در نزد حکما محترم شمرده می‌شد و بافت‌های شهری به قدری هماهنگ و انسان محور ساخته می‌شدند که تعامل میان مردم در آن بر پایه حفظ حقوق متقابل انجام می‌پذیرفت. توسعه و عمران در مقیاس‌های مختلف از سرزمین تا محله و خانه مسکونی پایداری داشت که دلیل بارز آن را در شیفتگی مردم امروز به شهرهای گذشته می‌توان دریافت.

وی با بیان اینکه امروز توسعه و عمران در مسیر دیگری در جریان است،گفت: عوارض ناشی از گسترش مشکلات جوامع امروزی، در عرصه جهانی بروز کرده و جوامع امروز سعی در جلب مشارکت جهانی برای کاستن از عواقب آن را دارند. در این شرایط توسعه و عمران هم در کشور ما ویژگی‌های خاص خود را دارد که باید به آن توجه کرد و ممکن است با دستگیری و درس‌گیری از تجربه گذشته بتوان از بروز مشکلات بعدی اجتناب کنیم.

وی اضافه کرد: امروزه برخی اقدامات مهندسی موجب ناهماهنگی سیمای شهرها شده، کارآمدی شهرها را در شرایط بحرانی قرار داده و خشکی رودخانه‌ها و تالاب‌ها را به همراه داشته است. همچنین محیط زیست را دچار مشکل کرده به گونه‌ای که دسترسی به هوای پاک تقریبا تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اعتقاد من بر این است که مهندسی نوین ایران با ۸۰ سال سابقه با تاسیس دانشکده فنی تهران آغاز شده و با اتکا بر تجارب با شکوه پیشین چند هزار ساله هنوز قادر است راه حل‌های اساسی برای برون‌رفت از مشکلات امروزی ارایه دهد.

وی اظهار داشت: از استادان گران‌قیمت و عزیزی که در این جلسه حاضر شدند و ما را متوجه ارزش های تاریخی و دیرینه ایران کردند، سپاسگزاری می‌کنم.