به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی صبح چهارشنبه در نشست فاز اول مطالعات مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه پارس اظهار داشت: گام‌های بسیار مهمی به منظور توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی برداشته شده است و شاهد سرعت بالایی در اجرای طرح‌ها هستیم.

وی تاکید کرد: امسال یک تحول بزرگ را در افزایش تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی شاهد هستیم که ردیف‌های پالایشگاه‌های مختلف پارس جنوبی یکی پس از دیگری وارد مدار تولید می‌شوند و این از افتخارات تلاش‌گران عرصه صنعت نفت است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس تصریح کرد: وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت همواره نگاه ویژه‌ای را برای توجه به محیط پیرامونی صنعت نفت داشته‌اند و اقدامات بسیار خوبی نیز در همین راستا صورت گرفته است.

وی با تقدیر از حضور مشاور وزیر نفت در منطقه ویژه پارس، اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید این سازمان بوده است، خدمت رسانی به محیط پیرامونی و حوزه نفوذ منطقه ویژه پارس است.

یوسفی ادامه داد: شکی نیست که خدمات ارائه شده به محیط پیرامونی می‌تواند صنعت نفت را در پیشبرد اهدافش که همان کمک به توسعه همه جانبه کشور است یاری رساند.

وی یکی از اولویت‌ها را ساماندهی خدمات با هدف رفع دغدغه‌ها و نیازهای اساسی مردم مناطق پیرامونی دانست و افزود: از همه توان و ظرفیت ها برای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی تلاش خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که نشست فاز اول مطالعات مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه پارس با حضور مشاور اجتماعی وزیر نفت، مدیرعامل منطقه ویژه پارس و مدیران شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه پارس برگزار شد.

مدیران شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه پارس نیز در این نشست به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با مسئولیت اجتماعی در قبال محیط پیرامونی پرداختند.