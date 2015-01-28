اجرای طرح آموزش فلسفه به کودکان توسط بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق(ع)

نرگس عطریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح آموزش فلسفه به کودکان در بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق (ع) در مقطع ابتدایی اجرا می شود.

وی به علل برنامه ریزی و برگزاری طرح آموزش فلسفه به کودکان افزود: بچه ها باید از ابتدای کودکی به تفکر عادت کنند و بر این اساس لازم است فلسفه از دوره دبستان به آنها با زبان کودکانه تعلیم داده شود چرا که شخصیت کودکان در این دوران شکل بگیرد.

استاد و مدرس دانشگاه در حوزه علوم تربیتی با بیان اینکه فرهنگسازی و فرهنگ پذیری در دوره کودکی شکل می گیرد، تاکید کرد: تصمیم گیری عقلانی در زندگی نیازمند قدرت استدلال و منطق است به این معنا که چرایی و چگونگی هر تصمیم منطقی باید برای افرد مشخص باشد تا در تصمیم های مهم زندگی مانند انتخاب شغل، همسر، رشته تحصیلی و سایر انتخاب ها با پشتوانه تفکر منطقی صورت پذیرد.

وی با اشاره به مهارت های آموزشی کودکان در این طرح ابراز داشت: توانایی با دقت گوش کردن به سخنان دیگران، توانایی درک صحیح مطلب، افزایش قدرت بیان، توانایی استدلال منطقی برای اثبات عقیده و نظر، استفاده از تجربیات دیگران و توانایی تحمل انتقادهای منطقی از جمل مهارت های آموزشی به کودکان در این طرح است.

عطریان درباره شیوه عملکردی این طرح ابراز داشت: تبدیل داستان های اخلاقی و فکری به برنامه ریزی قابل اجرا در مدرس، استفاده از بازی های فلسفی، نمایش، قصه گویی، کلاژ و غیره از جمله این موارد است.

وی با اشاره به اهداف طرح آموزش فلسفه به کودکان تاکید کرد: رشد عقلانیت، کمک به حقیقت یابی، رشد ارزش شناسی و ارزش گذاری، رشد فضائل اخلاقی و در یک کلام رشد همه جانبه شخصیت کودک از جمله این موارد است.

مدیر پروژه آموزش فلسفه به کودک با اشاره به اینکه این اجرای طرح توسط آموزگاران مدارس امام صادق (ع) اجرایی می شود، بیان داشت: این طرح فعلا در مدارس بنیاد امام صادق (ع) اجریی می شود اما این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که در صورت امکان در فصل تابستان این کلاس ها برای سایر مدارس نیز در قالب کلاس های تابستانی برگزار شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه این طرح می توانند با شماره ۳۲۶۶۷۲۱۰ بنیاد امام صادق (ع) تماس بگیرند.