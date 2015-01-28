علیرضا سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه های دهه فجر در شهرستان گناوه اظهار داشت: رویکرد ما در برگزاری برنامه های دهه فجر امسال بر مشارکت حداکثری مردم، اجرای برنامه های با کیفیت، دقیق و متناسب با این دهه و انجام تبلیغات به نحو احسن در سطح شهر، بازار و ادارات است.

دبیر ستاد دهه فجر شهرستان گناوه گفت: تا به حال چندین نشست در زمینه اجرای بسیار باشکوه برنامه‌های این دهه خجسته فجر در سطح شهرستان داشته ایم و تمام تلاش خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن آیین ها و برنامه های ویژه این دهه به کار خواهیم بست.

سبحانی بیان داشت: نواختن زنگ انقلاب، تجدید میثاق با شهداء، بیان خاطرات دوران انقلاب، دیدار با خانواده شهدا، غبارروبی گلزار شهداء، برگزاری صبحگاه مشترک، شرکت در نماز جمعه و برگزاری محافل قرآنی تنها بخشی از برنامه های مختلفی است که در این دهه اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به دیگر برنامه های دهه فجر در شهرستان گناوه خاطرنشان ساخت: اجرای مسابقات فرهنگی و هنری (از جمله سرود و نمایش)، مسابقات ورزشی، برگزاری جشن انقلاب در مساجد، افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی، برگزاری شب شعر انقلاب، همایش پیاده روی از محل شهدای گمنام، نمایش فیلم، برگزاری نمایشگاه های مختلف و حضور فعال دانش آموزان و مردم در روز ۲۲ بهمن ماه نیز از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای دهه فجر امسال است.

سبحانی تصریح کرد: در همین راستا کمیته های ۱۰ گانه مشخص و شرح وظایف کمیته ها نیز معین شده و امیدواریم که برنامه ها با کمیت و کیفیت خوب و مناسب برگزار شود.

دبیر ستاد دهه فجر شهرستان گناوه در پایان گفت: در تلاشیم که اهالی بازار گناوه را در اجرای برنامه ها مشارکت دهیم تا گردشگرانی که به گناوه می آیند نیز از ویژه برنامه های این دهه خجسته در گناوه بهره ببرند.